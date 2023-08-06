Образовательные потери – один из самых больших вызовов, стоящих перед украинской системой образования. Участие в их наверстании могут принять школы.

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Как школам подать заявку

Школы пригласили для участия в конкурсе для запуска образовательных центров по наверстанию образовательных потерь учащихся. Речь идет об уроках по математике и украинскому языку для учащихся 3 – 10 классов.

Занятия могут проводиться как офлайн, так и онлайн. В рамках проекта также будут проводиться психологические тренинги для учащихся и обучение педагогов.

Для участия в программе необходимо соответствовать следующим требованиям:

школы государственной или коммунальной формы собственности;

наличие укрытия, отвечающего требованиям МОН и ГСЧС.

Команда должна состоять из координатора, учителя начальных классов, учителей математики и украинского языка, а также психолога. Соответствующие центры планируется обустроить в Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях.

За консультационные занятия и организацию работы центров обещают достойное финансовое вознаграждение. Подать заявку можно до 23 августа по ссылке. Победителей объявят до 27 августа.