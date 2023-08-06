Освітні втрати – один з найбільших викликів, які постали перед українською системою освіти. Участь у їх надолуженні можуть взяти школи.

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Як школам подати заявку

Школи запросили до участі у конкурсі для запуску освітніх центрів із надолуження освітніх утрат учнів. Йдеться про уроки з математики та української мови для учнів 3 – 10 класів.

Заняття можуть проводитися як офлайн, так і онлайн. У межах проєкту також будуть проводитися психологічні тренінги для учнів і навчання педагогів.

Для участі у програмі потрібно відповідати наступним вимогам:

школи державної або комунальної форми власності;

наявність укриття, яке відповідає вимогам МОН та ДСНС.

Команда повинна складатися з координатора, учителя початкових класів, учителів математики та української мови, а також психолог. Відповідні центри планують облаштувати у Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях.

За консультаційні заняття та організацію роботи центрів обіцяють гідну фінансову винагороду. Подати заявку можна до 23 серпня за посиланням. Переможців оголосять до 27 серпня.