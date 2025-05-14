9 українських військових ЗВО приєдналися до мережі Європейського коледжу безпеки та оборони

9 військових закладів вищої освіти та військових навчальних підрозділів ЗВО системи Міноборони України увійшли до мережі Європейського коледжу безпеки та оборони (ESDC). Міністерство оборони України отримало офіційне підтвердження від Виконавчої вченої ради Коледжу.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на МОУ. У січні цього року сім українських ВЗВО сформували заявку на вступ до Європейського коледжу, згодом до них приєднались ще два заклади.

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Які заклади увійшли до мережі Європейського коледжу безпеки та оборони

У міністерстві наголошують: цей крок є важливим елементом інтеграції євроатлантичних стандартів у систему професійної освіти у ЗСУ, сприятиме зміцненню взаємосумісності з країнами-партнерами, відкриває нові можливості для розвитку військової освіти.

Зокрема, це дає змогу розробляти нові освітні продукти та викладати їх спільно з навчальними закладами-партнерами у державах-членах ЄС,

– зазначив директор Департаменту військової освіти та науки МОУ оборони України Володимир Мірненко.

Так, до мережі ESDC приєдналися:

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Житомирський військовий інститут імені Корольова;

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;

Військова академія (м. Одеса);

Інститут Військово-Морських Сил Національного університету "Одеська морська академія";

Військовий інститут танкових військ НТУ "ХПІ";

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут;

Військовий юридичний інститут НЮУ імені Ярослава Мудрого.

Мережа ESDC пропонує різноманітні навчальні програми та курси, що охоплюють кілька основних напрямків: оборона та безпека, керівництво та управління, участь у місіях ЄС, кібербезпека, міжнародне співробітництво тощо.

Європейський коледж безпеки та оборони (ESDC) був заснований у 2005 році для надання освіти стратегічного рівня у рамках Спільної політики безпеки та оборони ЄС, а також розвитку європейської культури безпеки.