Про це інформує 24 Канал з посиланням на МОУ. У січні цього року сім українських ВЗВО сформували заявку на вступ до Європейського коледжу, згодом до них приєднались ще два заклади.

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Які заклади увійшли до мережі Європейського коледжу безпеки та оборони

У міністерстві наголошують: цей крок є важливим елементом інтеграції євроатлантичних стандартів у систему професійної освіти у ЗСУ, сприятиме зміцненню взаємосумісності з країнами-партнерами, відкриває нові можливості для розвитку військової освіти.

Зокрема, це дає змогу розробляти нові освітні продукти та викладати їх спільно з навчальними закладами-партнерами у державах-членах ЄС,

– зазначив директор Департаменту військової освіти та науки МОУ оборони України Володимир Мірненко.

Так, до мережі ESDC приєдналися:

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Житомирський військовий інститут імені Корольова;

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;

Військова академія (м. Одеса);

Інститут Військово-Морських Сил Національного університету "Одеська морська академія";

Військовий інститут танкових військ НТУ "ХПІ";

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут;

Військовий юридичний інститут НЮУ імені Ярослава Мудрого.

Мережа ESDC пропонує різноманітні навчальні програми та курси, що охоплюють кілька основних напрямків: оборона та безпека, керівництво та управління, участь у місіях ЄС, кібербезпека, міжнародне співробітництво тощо.

Європейський коледж безпеки та оборони (ESDC) був заснований у 2005 році для надання освіти стратегічного рівня у рамках Спільної політики безпеки та оборони ЄС, а також розвитку європейської культури безпеки.