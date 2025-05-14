Про це інформує 24 Канал з посиланням на МОУ. У січні цього року сім українських ВЗВО сформували заявку на вступ до Європейського коледжу, згодом до них приєднались ще два заклади.
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Які заклади увійшли до мережі Європейського коледжу безпеки та оборони
У міністерстві наголошують: цей крок є важливим елементом інтеграції євроатлантичних стандартів у систему професійної освіти у ЗСУ, сприятиме зміцненню взаємосумісності з країнами-партнерами, відкриває нові можливості для розвитку військової освіти.
Зокрема, це дає змогу розробляти нові освітні продукти та викладати їх спільно з навчальними закладами-партнерами у державах-членах ЄС,
– зазначив директор Департаменту військової освіти та науки МОУ оборони України Володимир Мірненко.
Так, до мережі ESDC приєдналися:
- Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;
- Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
- Житомирський військовий інститут імені Корольова;
- Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;
- Військова академія (м. Одеса);
- Інститут Військово-Морських Сил Національного університету "Одеська морська академія";
- Військовий інститут танкових військ НТУ "ХПІ";
- Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут;
- Військовий юридичний інститут НЮУ імені Ярослава Мудрого.
Мережа ESDC пропонує різноманітні навчальні програми та курси, що охоплюють кілька основних напрямків: оборона та безпека, керівництво та управління, участь у місіях ЄС, кібербезпека, міжнародне співробітництво тощо.
Європейський коледж безпеки та оборони (ESDC) був заснований у 2005 році для надання освіти стратегічного рівня у рамках Спільної політики безпеки та оборони ЄС, а також розвитку європейської культури безпеки.
- Раніше ми інформували, що НАТО розпочинає інституційний аудит системи військової освіти в Україні.