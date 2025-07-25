Абітурієнти створили понад 386 тисяч кабінетів для вступу до вишів та коледжів

Триває вступна кампанія 2025 року. Абітурієнти вже створили в ЄДЕБО понад 386 тисяч електронних кабінетів для вступу до вишів та коледжів.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на ДП "Інфоресурс". Там уточнили, які вступники їх створювали.

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Скільки кабінетів створили вступники?

Так, 77 245 кабінетів створили випускники 9 класів, 198 275 – випускники 11 класів. 10 639 кабінетів абітурієнти створили на основі диплома кваліфікованого робітника, 32 942 – на основі НРК5 (молодший бакалавр, молодший спеціаліст, фаховий молодший бакалавр), 65 346 – на основі НРК6 (бакалавр); 1 688 - на основі НРК7 (спеціаліст, магістр).

Абітурієнти подали понад 638 тисяч заяв. Зокрема, 380 986 – на основі повної загальної середньої освіти для вступу до ЗВО.

Зазначимо, що 19 липня в Україні розпочався основний етап вступної кампанії 2025 року – подання заяв на вступ.

Вступники можуть подати до 5 заяв на бюджетні місця та до 10 – на контракт з встановленням пріоритетності, яку не можна змінити.

Формування рейтингових списків і надання рекомендацій до зарахування вступників до вишів за заявами з пріоритетами відбудеться не пізніше ніж 6 серпня.