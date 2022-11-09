"Честь": Ада Роговцева розповіла, чому погодилася читати радіодиктант – 2022

Сьогодні, 9 листопада, в Україні відзначають День української писемності та мови. Українці зі всього світу за традицією долучилися до написання радіодиктанту національної єдності.

Читала його акторка театру та кіно, Герой України Ада Роговцева. Згодом вона розповіла, чим для неї є пропозиція читати цей радіодиктант.

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"Без радіодиктанту прожити неможливо"

Ада Роговцева наголосила: можна прожити без необхідного, а без зайвого прожити неможливо. Вона зізналася, що радіодиктант 2022 – начебто зайве, але прожити без цього неможливо. Герой України при цьому переконана: він дійсно об'єднає людей, люди посміхнуться, зосередяться і щось подумають.

І це мені дуже приємно. Це для мене честь, це ж не кожному пропонується – писати диктант української єдності! Я рада, що я у такому віці дожила до такої події у своєму житті,

– зізналася Ада Роговцева.

При цьому додала, що це подія у її житті більша, ніж для інших людей. Адже інші під час написання переживали, щоб не робити помилок, а вона вже знала, як писати правильно.

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Де була трансляція радіодиктанту національної єдності – 2022

Авторкою тексту цьогорічного Радіодиктанту національної єдності стала українська письменниця та режисерка, членкиня Українського ПЕН Ірина Цілик.

Дивіться відеотрансляцію радіодиктанту – 2022

Скільки тривав радіодиктант 2022

Радіодиктант розпочався 9 листопада об 11 годині за київським часом. Завершиться о 12 – й годині. Проєкт тривав годину. Сам диктант – приблизно 20 хвилин. 20 хвилин до і 20 хвилин опісля цікаві гості розповідали свої враження з різних точок України та світу.

Як і куди відправити радіодиктант на перевірку

Виконавча продюсерка Українського радіо також наголосила: головне – сфотографувати і відправити радіодиктант до 11 години 10 листопада. Можна:

надіслати паперового листа варто за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001;

сфотографувати / відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати на адресу rd@suspilne.media або через електронну форму для отримання робіт. Її оприлюднять на сайті ukr.radio 9 листопада.

На переможців, до слова, чекають призи. Це будуть подарунки від партнерів. Переважно книжки. Але не тільки.

До середини грудня організатори мають оголосити переможців.