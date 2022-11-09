Читала його акторка театру та кіно, Герой України Ада Роговцева. Згодом вона розповіла, чим для неї є пропозиція читати цей радіодиктант.

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"Без радіодиктанту прожити неможливо"

Ада Роговцева наголосила: можна прожити без необхідного, а без зайвого прожити неможливо. Вона зізналася, що радіодиктант 2022 – начебто зайве, але прожити без цього неможливо. Герой України при цьому переконана: він дійсно об'єднає людей, люди посміхнуться, зосередяться і щось подумають.

І це мені дуже приємно. Це для мене честь, це ж не кожному пропонується – писати диктант української єдності! Я рада, що я у такому віці дожила до такої події у своєму житті,

– зізналася Ада Роговцева.

При цьому додала, що це подія у її житті більша, ніж для інших людей. Адже інші під час написання переживали, щоб не робити помилок, а вона вже знала, як писати правильно.

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Де була трансляція радіодиктанту національної єдності – 2022

Авторкою тексту цьогорічного Радіодиктанту національної єдності стала українська письменниця та режисерка, членкиня Українського ПЕН Ірина Цілик.

Дивіться відеотрансляцію радіодиктанту – 2022

Скільки тривав радіодиктант 2022

Радіодиктант розпочався 9 листопада об 11 годині за київським часом. Завершиться о 12 – й годині. Проєкт тривав годину. Сам диктант – приблизно 20 хвилин. 20 хвилин до і 20 хвилин опісля цікаві гості розповідали свої враження з різних точок України та світу.

Як і куди відправити радіодиктант на перевірку

Виконавча продюсерка Українського радіо також наголосила: головне – сфотографувати і відправити радіодиктант до 11 години 10 листопада. Можна:

надіслати паперового листа варто за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001;

сфотографувати / відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати на адресу rd@suspilne.media або через електронну форму для отримання робіт. Її оприлюднять на сайті ukr.radio 9 листопада.

На переможців, до слова, чекають призи. Це будуть подарунки від партнерів. Переважно книжки. Але не тільки.

До середини грудня організатори мають оголосити переможців.