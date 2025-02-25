Анастасія Коновалова – нова заступниця міністра освіти з питань дошкілля

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив про зміни у свой команді. Зокрема, представив громадськості свою нову заступницю.

Це – Анастасія Коновалова. Вона відповідатиме за дошкільну освіту, інформує 24 Канал з посиланням на допис міністра у фейсбуці.

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Що відомо про Анастасію Коновалову

Очільник МОН зазначив, що Анастасія Коновалова – фахівчиня з багаторічним досвідом у сфері дошкільної освіти. Віднині вона офіційно розпочинає роботу в Міністерстві освіти і науки України. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду.

У її портфелі – запуск національних пілотних проєктів з розширення доступу до дошкільної освіти та запуск програм з підтримки дітей і працівників дошкільної освіти у прифронтових регіонах,

– повідомив Лісовий.

Серед стратегічних фокусів роботи Анастасії Коновалової в команді МОН – підвищення якості та доступності дошкільної освіти. А саме:

розроблення сценарію та політики з поліпшення умов праці працівників дошкільної освіти;

підтримка імплементації ЗУ "Про дошкільну освіту";

забезпечення ефективної та доступної системи послуг інклюзивного навчання.

Вітаю в команді та дякую за готовність долучитися до впровадження змін у дошкільній освіті,

– написав міністр.

У МОН додали, що нова заступниця міністра Лісового розпочинала свій шлях як учителька англійської мови в дитячому садочку та початковій школі. Працювала як в Україні, так і за кордоном, зокрема в міжнародних організаціях. Брала участь у реалізації масштабних освітніх ініціатив спільно з МОН.



Зауважимо, що у лютому цього року міністра освіти і науки України Оксена Лісового викликали до Верховної Ради. Народні депутати хотіли, зокрема, поспілкуватися з посадовцем щодо впровадження Закону "Про дошкільну освіту", який набув чинності з початку 2025 року.