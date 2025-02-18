Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву міністра освіти і науки України Оксена Лісового під час пресконференції. Посадовець при цьому застеріг від маніпуляцій на місцях.
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Лісовий висловився про виплату доплат вчителям
Лісовий зауважив, що МОН стежить за ситуацією із виплатами вищезгаданих коштів педагогам.
Ми за цим слідкуємо. Там, де виникають проблеми, там ми втручаємось і застосовуємо відповідні інструменти, аби вони (кошти, – ред.) були виплачені вчасно,
– зазначив міністр.
І акцентував на моментах, які можуть виникати у такому разі. Зокрема, згадав про ряд чинних надбавок вчителям, зокрема надбавку за престижність, розмір якої коливається від 5 до 30%.
Ми застерігаємо від маніпуляцій на місцях, коли тисяча доплачується, а надбавка зменшується. За цим ми будемо уважно слідкувати, якщо такі ситуації будуть виникати, ми теж будемо вживати відповідних заходів,
– резюмував міністр.
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Що відомо про доплати вчителям
- З 2025 року українські вчителі отримуватимуть щомісячну доплату до зарплати в розмірі 1000 гривень, яка з вересня 2025 року збільшиться до 2000 гривень.
- Доплати отримуватимуть також ті педагоги, які мають мінімальну зарплату.
- Що цікаво, доплати до зарплати запроваджують і на місцях.
- Так, з лютого 2025 року у Львові тисяча вчителів матиме можливість отримувати додатково 15 тисяч гривень щомісяця за програмою "Педагоги, які надихають".
- Освітяни в Одесі також отримуватимуть щомісячну доплату до зарплати з бюджету міста.
- У Києві теж значно збільшать розмір оплати праці освітян.