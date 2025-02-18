Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление министра образования и науки Украины Оксена Лисового во время пресс-конференции. Чиновник при этом предостерег от манипуляций на местах.

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Лисовой высказался о выплате доплат учителям

Лисовой отметил, что МОН следит за ситуацией с выплатами вышеупомянутых средств педагогам.

Мы за этим следим. Там, где возникают проблемы, там мы вмешиваемся и применяем соответствующие инструменты, чтобы они (средства, – ред.) были выплачены вовремя,

– отметил министр.

И акцентировал на моментах, которые могут возникать в таком случае. В частности, вспомнил о ряде действующих надбавок учителям, в частности надбавку за престижность, размер которой колеблется от 5 до 30%.

Мы предостерегаем от манипуляций на местах, когда тысяча доплачивается, а надбавка уменьшается. За этим мы будем внимательно следить, если такие ситуации будут возникать, мы тоже будем принимать соответствующие меры,

– резюмировал министр.

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Что известно о доплатах учителям