Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление министра образования и науки Украины Оксена Лисового во время пресс-конференции. Чиновник при этом предостерег от манипуляций на местах.
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Лисовой высказался о выплате доплат учителям
Лисовой отметил, что МОН следит за ситуацией с выплатами вышеупомянутых средств педагогам.
Мы за этим следим. Там, где возникают проблемы, там мы вмешиваемся и применяем соответствующие инструменты, чтобы они (средства, – ред.) были выплачены вовремя,
– отметил министр.
И акцентировал на моментах, которые могут возникать в таком случае. В частности, вспомнил о ряде действующих надбавок учителям, в частности надбавку за престижность, размер которой колеблется от 5 до 30%.
Мы предостерегаем от манипуляций на местах, когда тысяча доплачивается, а надбавка уменьшается. За этим мы будем внимательно следить, если такие ситуации будут возникать, мы тоже будем принимать соответствующие меры,
– резюмировал министр.
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Что известно о доплатах учителям
- С 2025 года украинские учителя будут получать ежемесячную доплату к зарплате в размере 1000 гривен, которая с сентября 2025 года увеличится до 2000 гривен.
- Доплаты будут получать также те педагоги, которые имеют минимальную зарплату.
- Что интересно, доплаты к зарплате вводят и на местах.
- Так, с февраля 2025 года во Львове тысяча учителей будет иметь возможность получать дополнительно 15 тысяч гривен ежемесячно по программе "Педагоги, которые вдохновляют".
- Педагоги в Одессе также будут будут получать ежемесячную доплату к зарплате из бюджета города.
- В Киеве тоже значительно увеличат размер оплаты труда педагогов.