Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на слова заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского. Департамент образования и науки уже поговорил с руководителями районных управлений образования по финансированию заработных плат и стимулированию работников отрасли.

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Киевским педагогам увеличат зарплату

Так, приняли решение повысить зарплаты работникам отрасли примерно на 30% в соответствии с квалификационной категорией.

Уже в январе дополнительные выплаты из фонда оплаты труда получили педагоги в семи районах столицы: Голосеевском, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Подольском, Святошинском и Соломенском. В Печерском районе надбавки пока получили только работники дошкольного и внешкольного образования.

Образование – это основа развития города, и мы продолжаем работу над обеспечением достойных условий для учителей, воспитателей и всех работников образовательной отрасли. Киев выполняет взятые на себя обязательства, обеспечивая финансирование и поддержку педагогов. К сожалению, мы не можем изменить ставку (это функция государства), поэтому средства будут добавлены как премии,

– уточнил чиновник.

В КГГА ожидают, что в ближайшее время все районы столицы завершат выплату надбавок, которые в 2025 году станут ежемесячными.

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