Про це інформує 24 Канал з посиланням на слова заступника голови КМДА Валентина Мондриївського. Департамент освіти і науки вже поговорив з очільниками районних управлінь освіти щодо фінансування заробітних плат і стимулювання працівників галузі.

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Київським освітянам збільшать зарплату

Так, ухвалили рішення підвищити зарплати працівникам галузі приблизно на 30% відповідно до кваліфікаційної категорії.

Уже в січні додаткові виплати з фонду оплати праці отримали освітяни в семи районах столиці: Голосіївському, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському, Святошинському та Солом'янському. У Печерському районі надбавки поки що отримали лише працівники дошкільної та позашкільної освіти.

Освіта – це основа розвитку міста, і ми продовжуємо роботу над забезпеченням гідних умов для вчителів, вихователів та всіх працівників освітньої галузі. Київ виконує взяті на себе зобов'язання, забезпечуючи фінансування та підтримку педагогів. На жаль, ми не можемо змінити ставку (це функція держави), тому кошти будуть додані як премії,

– уточнив чиновник.

У КМДА очікують, що найближчим часом усі райони столиці завершать виплату надбавок, які у 2025 році стануть щомісячними.

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