Це стане можливим завдяки погодженим місцевими депутатами змінам до Програми розвитку освіти. Про це інформує 24 Канал з посиланням допис у фейсбуці очільниці Департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олени Буйневич.

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Які доплати отримуватимуть освітяни в Одесі

Чиновниця повідомила, що педагогічні працівники шкіл, садочків, позашкільних закладів отримуватимуть 2000 гривень доплати.

Бібліотекарі, медики, які працюють у сфері освіти, прибиральниці, підсобні робітники, лаборанти, кухарі в садочках – по 1000 гривень.

Молоді спеціалісти – 3000 гривень, як і було з 2024 року.

Ми оперативно підготуємо необхідні розпорядження і на наступну сесію винесемо фінансове забезпечення цього рішення, щоб якнайскоріше розпочати виплати,

– уточнила Буйневич.

Також вона повідомила, що нардепи ухвалили й інші рішення для покращення ситуації у сфері освіти. Зокрема, про підвезення дітей з трьох закладів освіти та співфінансування державних субвенцій на харчування учнів 1 – 4 класів НУШ.