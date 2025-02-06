Це стане можливим завдяки погодженим місцевими депутатами змінам до Програми розвитку освіти. Про це інформує 24 Канал з посиланням допис у фейсбуці очільниці Департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олени Буйневич.
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Які доплати отримуватимуть освітяни в Одесі
Чиновниця повідомила, що педагогічні працівники шкіл, садочків, позашкільних закладів отримуватимуть 2000 гривень доплати.
Бібліотекарі, медики, які працюють у сфері освіти, прибиральниці, підсобні робітники, лаборанти, кухарі в садочках – по 1000 гривень.
Молоді спеціалісти – 3000 гривень, як і було з 2024 року.
Ми оперативно підготуємо необхідні розпорядження і на наступну сесію винесемо фінансове забезпечення цього рішення, щоб якнайскоріше розпочати виплати,
– уточнила Буйневич.
Також вона повідомила, що нардепи ухвалили й інші рішення для покращення ситуації у сфері освіти. Зокрема, про підвезення дітей з трьох закладів освіти та співфінансування державних субвенцій на харчування учнів 1 – 4 класів НУШ.
- Раніше ми інформували, що з 2025 року українські вчителі отримуватимуть щомісячну доплату до зарплати в розмірі 1000 гривень, яка з вересня 2025 року збільшиться до 2000 гривень.
- Доплати отримуватимуть також ті педагоги, які мають мінімальну зарплату.
- А з лютого 2025 року у Львові тисяча вчителів матиме можливість отримувати додатково 15 тисяч гривень щомісяця за програмою "Педагоги, які надихають".