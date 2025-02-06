Это станет возможным благодаря согласованным местными депутатами изменениям в Программу развития образования. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой сообщение в фейсбуке руководительницы Департамента образования и науки Одесского городского совета Елены Буйневич.
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Какие доплаты будут получать педагоги в Одессе
Чиновница сообщила, что педагогические работники школ, садиков, внешкольных учреждений будут получать 2000 гривен доплаты.
Библиотекари, медики, которые работают в сфере образования, уборщицы, подсобные рабочие, лаборанты, повара в садиках – по 1000 гривен.
Молодые специалисты – 3000 гривен, как и было с 2024 года.
Мы оперативно подготовим необходимые распоряжения и на следующую сессию вынесем финансовое обеспечение этого решения, чтобы как можно скорее начать выплаты,
– уточнила Буйневич.
Также она сообщила, что нардепы приняли и другие решения для улучшения ситуации в сфере образования. В частности, о подвозе детей из трех учебных заведений и софинансирование государственных субвенций на питание учащихся 1 – 4 классов НУШ.
- Ранее мы информировали, что с 2025 года украинские учителя будут получать ежемесячную доплату к зарплате в размере 1000 гривен, которая с сентября 2025 года увеличится до 2000 гривен.
- Доплаты будут получать также те педагоги, которые имеют минимальную зарплату.
- А с февраля 2025 года во Львове тысяча учителей будет иметь возможность получать дополнительно 15 тысяч гривен ежемесячно по программе "Педагоги, которые вдохновляют".