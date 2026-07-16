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Освіта Освіта в Україні МОН України отримало нового керівника: хто замінив Лісового
16 липня, 16:04
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МОН України отримало нового керівника: хто замінив Лісового

Марія Волошин

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення новим прем'єр-міністром України Сергія Корецького. Він вніс до парламенту подання про призначення нового складу уряду.

Змінився і очільник Міністерства освіти і науки України. Ним став Андрій Бутенко, інформує 24 Канал

Хто став новим міністром освіти і науки України 

На засіданні Ради також погодили новий склад Кабміну. Очільником МОН призначили Андрія Бутенка.


Андрій Бутенко став новим очільником МОН України / скриншот трансляції Ради

Він очолював Національну агенцію забезпечення якості вищої освіти. Саме його називали основним кандидатом на цю посаду замість чинного міністра Оксена Лісового. 

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах. 

Що казав про це призначення прем'єр

Напередодні свого призначення прем'єр-міністром України Сергій Корецький анонсував також з трибуни Ради призначення нового міністра освіти і науки. Він заявив, що має кандидатуру на посаду нового очільника міністра освіти і науки. 

Ми про це з ним попередньо проговорювали,
– заявив Корецький.

І додав, що ця людина глибоко усвідомлює всю проблематику освітньої сфери.

Що було раніше 

  • Після відставки очільниці уряду Юлії Свириденко нардеп Ярослав Железняк зазначав про можливе звільнення міністра освіти і науки.
  • Він у своєму телеграм-каналі повідомив, що "абсолютно точно будуть міняти Лісового".
  • Також назвав одного із кандидатів на крісло очільника МОН України. Мовилось про Андрія Бутенка.
  • Зауважимо також, що одним із кандидатів на цю посаду називали чинного заступника Лісового Миколу Трофименка.
  • Лісовий заявляв раніше, що у разі звільнення з посади міністра розглядає можливість повернення до військової служби. Це один із можливих сценаріїв його діяльності опісля.

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Андрій Бутенко
Міністерство освіти та науки України