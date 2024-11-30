Конкури, псоти, берелки і ворожіння: які таємниці бережуть Андріївські вечорниці на Галичині
День святого Андрія Первозванного в Україні тепер відзначають 30 листопада. А напередодні хлопці та дівчата здибаються на Андріївські вечорниці. Разом бешкетують, жартують та ворожать.
24 Канал у рубриці "Скажи мені по-галицьки" натомість розповість, як відбуваються такі традиційні забави на Галичині. І як вони звучать на галицькій ґварі.
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Що на галицькій ґварі означають "псоти, васериця і конкури"
У десятій добірці маємо для вас трохи файних галицьких традицій на Андріївських забавах. Адже донині в Україні збереглися дівочі ворожіння та хлопчачі псоти.
- забава – вечірка;
- псо́ти – збитки;
На таких здибанках маланки зазвичай ворожать на судженого. Але можна побачити і конку́ри та почути навіть різні бздури та віци.
- маланка – молода дівчина;
- здиба́тися – зустрітися;
- бзду́ра – дурниця;
- віц – жарт, анекдот;
- конку́ри – залицяння;
Маланки ворожать на різних предметах. Зокрема, на берелках, васериці, люстрі, гранадлях.
- бере́лка – прикраса;
- васериця – вода;
- лю́стро – дзеркало;
- гранадля – шпилька для волосся;
Дівчата ворожать на Андрія / фото зі сторінки Музею Гончара
І обов'язково примовляють, аби суджений був ґалантний, а не бісоватий чи гринь.
- бісова́тий – шалений;
- гринь – дурень;
- ґалантний – елегантний;
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А потім у балаках трохи закатують ва́рґу і кажуть, шо наворожили найліпшого. Ну і чекають на відповідну атракцію і оферту.
- ба́лак – розмова;
- ва́рґа – губа;
- атра́кція – взаємна привабливість;
- офе́рта – пропозиція.
Ну а парубки як парубки після забав бралися не так спочатку за оферти, як за псоти: знімали ворота чи хвіртки й несли на подвір'я майбутніх наречених.
А якщо ви не дуже любите ті всі ворожіння і збитки, бо думаєте, шо то бздури, чекайте тоді наступного тижня – до вас і ваших діток з подарунками вже спішить Святий Миколай.