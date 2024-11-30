Конкури, псоти, берелки і ворожіння: які таємниці бережуть Андріївські вечорниці на Галичині

День святого Андрія Первозванного в Україні тепер відзначають 30 листопада. А напередодні хлопці та дівчата здибаються на Андріївські вечорниці. Разом бешкетують, жартують та ворожать.

24 Канал у рубриці "Скажи мені по-галицьки" натомість розповість, як відбуваються такі традиційні забави на Галичині. І як вони звучать на галицькій ґварі.

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Що на галицькій ґварі означають "псоти, васериця і конкури"

У десятій добірці маємо для вас трохи файних галицьких традицій на Андріївських забавах. Адже донині в Україні збереглися дівочі ворожіння та хлопчачі псоти.

забава – вечірка;

псо́ти – збитки;

На таких здибанках маланки зазвичай ворожать на судженого. Але можна побачити і конку́ри та почути навіть різні бздури та віци.

маланка – молода дівчина;

здиба́тися – зустрітися;

бзду́ра – дурниця;

віц – жарт, анекдот;

конку́ри – залицяння;

Маланки ворожать на різних предметах. Зокрема, на берелках, васериці, люстрі, гранадлях.

бере́лка – прикраса;

васериця – вода;

лю́стро – дзеркало;

гранадля – шпилька для волосся;



Дівчата ворожать на Андрія / фото зі сторінки Музею Гончара

І обов'язково примовляють, аби суджений був ґалантний, а не бісоватий чи гринь.

бісова́тий – шалений;

гринь – дурень;

ґалантний – елегантний;

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А потім у балаках трохи закатують ва́рґу і кажуть, шо наворожили найліпшого. Ну і чекають на відповідну атракцію і оферту.

ба́лак – розмова;

ва́рґа – губа;

атра́кція – взаємна привабливість;

офе́рта – пропозиція.

Ну а парубки як парубки після забав бралися не так спочатку за оферти, як за псоти: знімали ворота чи хвіртки й несли на подвір'я майбутніх наречених.

А якщо ви не дуже любите ті всі ворожіння і збитки, бо думаєте, шо то бздури, чекайте тоді наступного тижня – до вас і ваших діток з подарунками вже спішить Святий Миколай.