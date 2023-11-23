Англійська мова стане обов'язковою для вивчення у дитсадках

Днями у парламенті погодили у першому читанні законопроєкт про застосування англійської мови в Україні. Вона отримає статус однієї з мов міжнародного спілкування та стане обов'язковою у певних сферах.

Зміни у разі ухвалення документа в цілому очікують і на дошкільнят. Вони обов'язково вивчатимуть англійську мову ще у садку.

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Дошкільнята обов'язково вивчатимуть англійську в садку

Такі зміни передбачені ухваленим за основу законопроєктом. Документ, зокрема, пропонує закріпити поняття використання та вивчення англійської мови дитсадках.

Так, у разі ухвалення Закону про застосування англійської мови в Україні, дитячі садки мають забезпечити обов'язкове вивчення англійської мови для дітей старшого дошкільного віку.

Водночас для дітей раннього, молодшого дошкільного та середнього дошкільного віку мають забезпечити використання англійської в освітньому процесі.

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Англійська стане однією з мов міжнародного спілкування в Україні