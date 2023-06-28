Англійська мова в Україні отримає новий статус: законопроєкт вже у ВРУ

28 червня 2023, 16:01
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Джерело:

МОН України

​​Англійська може стати мовою міжнародного спілкування в Україні. Глава Української держави Володимир Зеленський вже подав відповідний законопроєкт у Раду.

Законопроєкт №9432 (про застосування англійської мови в Україні) має на меті унормувати застосування англійської мови у багатьох сферах. Зокрема, у роботі державної служби, підрозділів екстреної допомоги населенню, під час перетину держкордону, у сферах освіти, культури, транспорту охорони здоров'я тощо.

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Англійська мова в Україні отримає новий статус

Англійська мова є найпоширенішою мовою для міжнародного спілкування, нагадують у МОН. Її використовують у бізнесі, політиці, наукових дослідженнях та інших сферах. Знання англійської на державному рівні дозволяє уряду ефективно спілкуватися з іншими країнами, проводити перемовини та укладати міжнародні угоди.

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Англійська мова є мовою бізнесу та торгівлі. Знання англійської на державному рівні сприяє привабливості країни для іноземних інвесторів, розширює можливості для міжнародної торгівлі та дозволяє розвивати економіку. У контексті євроінтеграції знання англійської мови стає необхідністю для кожного українця.

Хто має володіти англійською мовою 

Так, документ пропонує визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобов'язані володіти англійською мовою. Це 

  • держслужбовці категорії "А";
  • держслужбовці категорій "Б" і "В", перелік яких встановлює уряд;
  • голови місцевих державних адміністрацій, їхні перші заступники та заступники;
  • військовослужбовці офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом, перелік яких встановлює уряд;
  • поліцейські середнього та вищого складу Нацполіції України, посад начальницького складу інших правоохоронних органів, посад начальницького складу служби цивільного захисту, перелік яких встановлює уряд;
  • прокурори;
  • податківці та митники, перелік яких встановлює уряд;
  • керівники суб'єктів господарювання державного сектору економіки, перелік яких встановлює уряд.

В інших сферах англійська мова не буде обов'язковою. Іспит з англійської для чиновників буде безкоштовним. 

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Вивчення англійської має стати доступнішим для українців

  • Очільник українського уряду Денис Шмигаль заявляв: Україна відкрита для світу. Тож паралельно з інтеграцією України в ЄС посилюють і співпрацю з міжнародною спільнотою.
  • Після перемоги ми розпочнемо масштабний проєкт відновлення України. Очікуємо прихід низки іноземних компаній та інвесторів, які розвиватимуть тут свій бізнес і створюватимуть робочі місця, наголосив прем'єр.
  • За його словами, англійська мова відкриває широкий доступ до знань, ринку праці, інформаційних та культурних продуктів, вищої зарплати. Ці переваги мають отримати й українці, адже вони допоможуть утвердженню України як регіонального лідера.
Автор: Марія Волошин