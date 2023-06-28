Английский язык в Украине получит новый статус: законопроект уже в ВРУ

​Английский может стать языком международного общения в Украине. Глава Украинского государства Владимир Зеленский уже подал соответствующий законопроект в Раду.

Законопроект №9432 (о применении английского языка в Украине) целью является нормирование применения английского языка во многих сферах. В частности, в работе государственной службы, подразделений экстренной помощи населению, при пересечении госграницы, в сферах образования, культуры, транспорта здравоохранения и т.д.

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Английский язык в Украине получит новый статус

Английский язык является наиболее распространенным языком для международного общения, напоминают в МОН. Его используют в бизнесе, политике, научных исследованиях и других областях. Знание английского языка на государственном уровне позволяет правительству эффективно общаться с другими странами, проводить переговоры и заключать международные соглашения.

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Английский язык является языком бизнеса и торговли. Знание английского языка на государственном уровне способствует привлекательности страны для иностранных инвесторов, расширяет возможности для международной торговли и позволяет развивать экономику. В контексте евроинтеграции знание английского языка становится необходимостью для каждого украинца.

Кто должен владеть английским языком

Так, документ предлагает определить категории должностей, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком. Это:

госслужащие категории "А";

госслужащие категорий "Б" и "В", список которых устанавливает правительство;

главы местных государственных администраций, их первые заместители и заместители;

военнослужащие офицерского состава, проходящие военную службу по контракту, перечень которых устанавливает правительство;

полицейские среднего и высшего состава Нацполиции Украины, должностей начальствующего состава других правоохранительных органов, должностей начальствующего состава службы гражданской защиты, перечень которых устанавливает правительство;

прокуроры;

налоговики и таможенники, список которых устанавливает правительство;

руководители хозяйствующих субъектов государственного сектора экономики, перечень которых устанавливает правительство.

В других областях английский язык не будет обязательным. Экзамен по английскому для чиновников будет бесплатным.

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