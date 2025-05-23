Уряд погодив перелік посад, на яких потрібне знання англійської мови

Уряд України затвердив перелік посад у галузі освіти та науки, на яких потрібне обов'язкове володіння англійською мовою. Правило стосується, зокрема, керівників, науковців, викладачів.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.

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Хто має обов'язково знати англійську мову

Володимир Зеленський, нагадаємо, 26 червня 2024 року підписав закон про застосування англійської мови в Україні.

Закон передбачає офіційне закріплення статусу англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Також визначать ті посади, кандидати на які повинні обов'язково знати англійську мову.

Тепер уряд погодив посади, претенденти на які повинні знати цю іноземну мову.

Затверджено відповідно до ЗУ "Про застосування англійської мови в Україні" перелік посад у сфері освіти і науки, претенденти на зайняття яких зобов'язані володіти англійською мовою,

– повідомив Мельничук.

І додав, що документ набуде чинності через чотири роки з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

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Яких посад стосуватимуться зміни

Зміни стосуватимуться таких посад: