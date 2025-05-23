Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.

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Кто должен обязательно знать английский язык

Владимир Зеленский, напомним, 26 июня 2024 года подписал закон о применении английского языка в Украине.

Закон предусматривает официальное закрепление статуса английского как одного из языков международного общения в Украине. Также определят те должности, кандидаты на которые должны обязательно знать английский язык.

Теперь правительство согласовало должности, претенденты на которые должны знать этот иностранный язык.

Утвержден в соответствии с ЗУ "О применении английского языка в Украине" перечень должностей в сфере образования и науки, претенденты на занятие которых обязаны владеть английским языком,

– сообщил Мельничук.

И добавил, что документ вступит в силу через четыре года со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

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Каких должностей будут касаться изменения

Изменения будут касаться таких должностей: