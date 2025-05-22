Их земляки, которые являются нынешними абитуриентами, также интересуются обучением в вузах Польши. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Какие условия поступления для украинцев

Для поступления в большинство государственных ЗВО Польши украинцы должны предоставить результаты НМТ. Все же есть ряд частных учебных заведений, которые этого не требуют. Подробные условия поступления в конкретный вуз стоит искать на сайте этого ЗВО.

Обязательным для получения высшего образования в Польше является знание польского или английского на высоком уровне. Свои знания нужно подтвердить сертификатом.

Необходимый уровень польского языка:

В1 (для частных ЗВО);

В2 (для государственных ЗВО),

С1 (для бесплатного обучения в государственных ЗВО).

Для обучения на английском языке им нужно владеть на уровне В2. Подтвердить свои знания можно такими сертификатами: TOEFL i BT-55+, IELTS-6.0, LCCI - II, TOEIC-730-855, а оценка в аттестате по английскому должна быть не ниже 9 баллов.

Польские университеты имеют автономию, поэтому могут сами определять формат поступления. Для некоторых достаточно подать необходимый пакет документов, а некоторые могут дополнительно еще устраивать собеседование.

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Какие документы нужны для поступления

Для поступления абитуриентам нужно подготовить пакет документов, сделать присяжный перевод и поставить апостиль.

Необходимый пакет документов:

аттестат и приложение к аттестату о получении полного общего среднего образования или диплом бакалавра и приложение (при поступлении на магистратуру);

медицинская справка форма № 086/о;

4 цветные фотографии размером 3,5 × 4,5 см;

ксерокопия украинского паспорта – основные страницы с отметками паспорта;

ксерокопия заграничного паспорта;

свидетельство о рождении (для несовершеннолетних);

разрешение от родителей на обучение в Польше (для несовершеннолетних), которое заверено нотариально;

сертификат, подтверждающий знание польского или английского (в зависимости от выбранного языка обучения);

результаты НМТ при необходимости.

Напомним, что Польша ввела лимит на прием иностранных студентов. Количество поступающих-иностранцев в университете не может превышать 50% от общего количества студентов заведения.