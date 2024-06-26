Законопроєкт 9432 передбачає розширення сфер застосування англійської мови в Україні, що логічно, адже Україна обрала шлях на інтеграцію з Європою.

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В Україні підписали закон про англійську мову

Зеленський подав законопроєкт про англійську мову до парламенту ще у 2023 році. Цьогоріч на початку червня Верховна Рада ухвалила його в другому читанні.

Тоді також підтримали правку, яка передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за показ англомовних фільмів мовою оригіналу.

Закон передбачає офіційне закріплення статусу англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Також визначать ті посади, кандидати на які повинні обовʼязково знати англійську мову.

Великі й гострі дискусії викликала норма щодо англомовного кіно. Такі фільми в кінотеатрах мають показувати в оригіналі та з субтитрами українською, проте перехід має відбуватись поступово.

Що відомо про законопроєкт