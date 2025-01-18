Експрацівник КДБ Сергій Жирнов розповів 24 Каналу, що Путіну не потрібні ніякі домовленості, лише підвищення свого статусу. Тим часом для нашої країни є лише один варіант ефективних перемовин.

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Для чого російському диктатору потрібні переговори

Експрацівник КДБ зазначив, що Путіну потрібні переговори не для того, щоб справді про щось домовитись та припинити вогонь. Він хоче повторити сценарій Кім Чен Ина, який свого часу показав своєму населенню. який він "крутий".

Путіну потрібні переговори для того, щоб підвищити свій статус. Він хоче показати, що президент найбільшої країни світу (Трамп – 24 Канал) готовий сісти з ним за один стіл перемовин,

– наголосив він.

Ба більше, російський диктатор не хоче говорити з президентом України, адже не вважає його легітимним керівником. Російський диктатор взагалі не вважає, що в нашій країні є хтось, з ким можна було б вести переговори. Навіть з європейськими лідерами держав Путін не хоче мати діалогів.

Водночас якщо Трамп перший сяде говорити з російським диктатором, він програє, а Путін переможе.

"Трампу ж не можна сідати за такий стіл перемовин. Він має добиватись, щоб Зеленський і Путін сіли за стіл перемовин, а він би збоку споглядав та забезпечував, щоб перемовини відбулись за нормальних умов", – зауважив Жирнов.

Зверніть увагу! У 2022 році Україна офіційно ухвалила рішення, що прямих переговорів з Путіним бути не може. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що таке рішення діє до сьогодні.

Експрацівник КДБ пояснив, що через ці всі чинники виходить справжня головоломка щодо перемовин. Найкращим правильним варіантом буде, коли спершу Зеленський та Трамп проведуть діалог.

До речі, політолог, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко висловив думку про те, що перемовини між Україною та Росією можуть бути через посередників. Тим часом для прямих перемовин наша країна повинна мати сильні позиції, які можуть забезпечити лише наші партнери.