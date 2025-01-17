Мовиться про повне знищення країни-агресорки завдяки двом діям. Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що це буде вигідно і Україні, і США.

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Єдиний спосіб позбавлення Кремля від імперських амбіцій

Полковник запасу ЗСУ зауважив, що поки існує російський імперіалізм, претензії на Аляску нікуди не зникнуть. Існує єдиний метод убезпечити від цього США – знищити Росію, адже інших варіантів не існує.

Ніякі договори, спільні дії, наприклад, польоти на Марс, не розв'яжуть цю проблему. Протягом кількох років Росію знищити можна – вводити санкції, розгромлювати російську армію, допомагаючи Україні,

– наголосив він.

На думку Світана, США повинні знову запровадити ленд-ліз, надати Україні достатню кількість військової техніки. Гроші на це наша країна може отримати з заморожених російських активів.

Ба більше, Росія претендує на Запорізьку, Херсонську, Луганську, Донецьку області та Крим для нібито настання миру. Однак ніяк інакше, ніж імперські зазіхання, це трактувати не можна.

Нагадаймо, що 5 жовтня 2022 року російський диктатор підписав так звані "закони про прийняття" до Росії цих областей. Кремль вважає їх частиною своїх територій.

Питання здачі наших територій не буде розглядатись, немає технічного механізму. Водночас в Путіна зараз найголовніше завдання полягає не в територіях, а в зупинці бойових дій, що може призвести до зняття економічних санкцій,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

У такий спосіб економіка Росії не буде зазнавати краху, а Кремль матиме час, щоб поповнити склади з озброєнням для майбутнього "визволення" вищезгаданих областей України.

США не викреслить ці території з Конституції Росії. Єдиний спосіб юридично їх повернути – розвалити Росію. Коли російської Конституції не буде, вона зникне як правове поле, тоді зникнуть претензії на наші області, а для США зникнуть претензії щодо Аляски. У нас з США є єдина ціль,

– підкреслив Світан.

До речі, громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус висловив думку про те, що завдяки військовій допомозі України та тиску на російську економіку країна-агресорка не протягне навіть двох років. Тим часом новообраному президенту США Дональду Трампу потрібно буде увійти в історію, тому такі дії він може здійснити у перший час свого президентства.