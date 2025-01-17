Речь идет о полном уничтожении страны-агрессора благодаря двум действиям. Такое мнение 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что это будет выгодно и Украине, и США.

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Единственный способ избавления Кремля от имперских амбиций

Полковник запаса ВСУ заметил, что пока существует российский империализм, претензии на Аляску никуда не исчезнут. Существует единственный метод обезопасить от этого США – уничтожить Россию, ведь других вариантов не существует.

Никакие договоры, совместные действия, например, полеты на Марс, не решат эту проблему. В течение нескольких лет Россию уничтожить можно – вводить санкции, разгромить российскую армию, помогая Украине,

– подчеркнул он.

По мнению Свитана, США должны снова ввести ленд-лиз, предоставить Украине достаточное количество военной техники. Деньги на это наша страна может получить из замороженных российских активов.

Более того, Россия претендует на Запорожскую, Херсонскую, Луганскую, Донецкую области и Крым для якобы наступления мира. Однако никак иначе, чем имперские посягательства, это трактовать нельзя.

Напомним, что 5 октября 2022 года российский диктатор подписал так называемые "законы о принятии" в Россию этих областей. Кремль считает их частью своих территорий.

Вопрос сдачи наших территорий не будет рассматриваться, нет технического механизма. В то же время у Путина сейчас самая главная задача заключается не в территориях, а в остановке боевых действий, что может привести к снятию экономических санкций,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Таким образом экономика России не будет испытывать крах, а Кремль будет иметь время, чтобы пополнить склады с вооружением для будущего "освобождения" вышеупомянутых областей Украины.

США не вычеркнет эти территории из Конституции России. Единственный способ юридически их вернуть – развалить Россию. Когда российской Конституции не будет, она исчезнет как правовое поле, тогда исчезнут претензии на наши области, а для США исчезнут претензии по Аляске. У нас с США есть единая цель,

– подчеркнул Свитан.

Кстати, общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус высказал мнение о том, что благодаря военной помощи Украины и давлению на российскую экономику страна-агрессорка не протянет даже двух лет. Между тем новоизбранному президенту США Дональду Трампу нужно будет войти в историю, поэтому такие действия он может осуществить в первое время своего президентства.