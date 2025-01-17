Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на корреспондентку Общественного с заседания Военного комитета начальников штабов обороны в Брюсселе. В НАТО создают постоянные механизмы помощи для Украины.

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НАТО формирует новую стратегию помощи Украине

Бауэр отметил, что после рамочного соглашения, достигнутого в Вашингтоне, некоторые механизмы, которые ранее организовывали Соединенные Штаты, передаются под контроль НАТО.

Он пояснил, что Специальная консультационная группа по Украине и Международный координационный центр, которые объединяли страны для помощи Украине, теперь подчиняются Альянсу, и США с этим согласились.

Он подчеркнул, что эти изменения направлены на создание стабильных и постоянных механизмов поддержки Украины, которые будут независимыми от политической ситуации в любой стране.

Для таких людей, как генерал Сырский, который непосредственно руководит операциями на фронте, война не зависит от того, что происходит в Белом доме или где-то еще. Война будет продолжаться и в понедельник. Поэтому постоянная помощь для него является критически важной,

– подчеркнул Бауэр.

Председатель Военного комитета также акцентировал на важности поддержки Украины до начала потенциальных мирных переговоров.

Как сказал Генеральный секретарь, мы должны сделать все, чтобы Украина имела как можно более сильную позицию на тот момент, когда начнутся переговоры. А до этого времени наша поддержка должна быть максимально мощной,

– подчеркнул он.

К слову, адмирал Роб Бауэр заявил, что привлечение северокорейских военных к войне России против Украины является стратегической ошибкой, поскольку армия КНДР демонстрирует низкую эффективность и значительные потери.

К тому же около трети из 11 000 военных КНДР, направленных в Курскую область России, были ранены или убиты, а Россия использует их неэффективно.