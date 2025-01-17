Про це розповідає 24 Канал з посиланням на кореспондентку Суспільного з засідання Військового комітету начальників штабів оборони у Брюсселі. У НАТО створюють постійні механізми допомоги для України.

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НАТО формує нову стратегію допомоги Україні

Бауер зазначив, що після рамкової угоди, досягнутої у Вашингтоні, деякі механізми, які раніше організовували Сполучені Штати, передаються під контроль НАТО.

Він пояснив, що Спеціальна консультаційна група з України і Міжнародний координаційний центр, які об’єднували країни для допомоги Україні, тепер підпорядковуються Альянсу, і США з цим погодилися.

Він підкреслив, що ці зміни спрямовані на створення стабільних і постійних механізмів підтримки України, які будуть незалежними від політичної ситуації в будь-якій країні.

Для таких людей, як генерал Сирський, який безпосередньо керує операціями на фронті, війна не залежить від того, що відбувається в Білому домі чи деінде. Війна триватиме і в понеділок. Тому постійна допомога для нього є критично важливою,

– наголосив Бауер.

Голова Військового комітету також акцентував на важливості підтримки України до початку потенційних мирних переговорів.

Як сказав Генеральний секретар, ми повинні зробити все, щоб Україна мала якомога сильнішу позицію на той момент, коли розпочнуться переговори. А до цього часу наша підтримка має бути максимально потужною,

– підкреслив він.

До слова, адмірал Роб Бауер заявив, що залучення північнокорейських військових до війни Росії проти України є стратегічною помилкою, оскільки армія КНДР демонструє низьку ефективність і значні втрати.

До того ж близько третини з 11 000 військових КНДР, направлених до Курської області Росії, були поранені або вбиті, а Росія використовує їх неефективно.