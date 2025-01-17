Общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус рассказал 24 Каналу, благодаря каким методам Запад может ускорить развал России. Также Дональд Трамп должен достичь мира, продемонстрировав силу.

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В течение года многое определится

Пинкус считает, что самая большая надежда на падение путинского режима. Как только это произойдет, все встанет на свои места.

Со стороны Запада, по мнению общественного деятеля, необходимо ускорить этот процесс, через активные действия. В частности, наносить удары по экономике России. Самое важное – снижение цены за баррель нефти с сегодняшних 70 – 72 долларов до 30 – 40 долларов. Тогда придет конец российской экономики.

У Трампа нет выхода – чтобы стать успешным президентом и чтобы решить вопрос войны в Украине, путинский режим должен пасть. Путин никогда не смирится со своим подвешенным состоянием, он должен продать что-то для своего зазомбированного народа, который его поддерживает,

– подчеркнул он.

Запад должен приложить усилия для осуществления этого плана. В частности:

поставлять Украине оружие и помогать Киеву создавать собственный развитый ВПК;

нанести удары по экономике России.

Путинский режим не протянет даже два года. В течение года многое определится,

– предположил общественный деятель.

В то же время Трампу надо войти в историю, и ему необходимо успеть это сделать за 4 года президентства. Более того, в 2026 году будут выборы в Сенат, и нет гарантии, что на них республиканцы будут иметь большинство в нижней палате.

Поэтому Трамп любой ценой должен реализовать важные идеи в первые два года своего правления. Поэтому его подходы к решению насущных проблем должны быть с позиции силы,

– подчеркнул Борис Пинкус.

К слову, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев отметил, что Трамп, вероятно, не пойдет на уступки Путину во время переговоров. Более того, он может начать с угроз, в частности, США вместе с Европой могут наложить на Китай санкции, чтобы он принудил Россию к переговорам.