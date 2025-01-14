Республиканец Дональд Трамп снова прокомментировал возможную встречу с Владимиром Путиным. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Есть только одна стратегия

Трамп прокомментировал также свою стратегию прекращения полномасштабной войны в Украине. В частности, он отметил, что существует только одна из них.

Ну, есть только одна стратегия, и все зависит от Путина. Я не могу представить, что он в восторге от того, как все сложилось, потому что для него все тоже пошло не совсем удачно,

– сказал он.

Он не назвал конкретных дат, когда планирует встретиться с российским президентом, однако отметил, что хотел бы сделать это как можно скорее.

По словам новоизбранного президента США, встреча состоялась бы еще раньше, однако ему нужно попасть в офис, ведь "для некоторых вещей нужно быть там".