Об этом в разговоре с 24 Каналом сказал бывший чиновник Госдепа США и ООН Дэвид Тафури, объяснив, что надо нанести России как можно больший вред, чтобы Путин сел за стол переговоров. Больше об этом, возможной встрече Трампа и Путина и вероятен ли открытый конфликт между США и Россией – читайте далее в материале.

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Что придется сделать Трампу, чтобы завершить войну

Украина продолжает давать отпор несмотря на все трудности. В то же время Владимир Путин в течение последних месяцев потерпел многочисленные неудачи в Сирии, армия России несет беспрецедентные потери в войне против Украины и не может выбить украинские подразделения из Курской области, российская экономика находится в "свободном падении". Новым президентом США избран Дональд Трамп. Какие ваши ожидания относительно войны в Украине на 2025 год?

Есть несколько хороших признаков неудач как Путина, так и России. Самое главное, что произойдет в этом месяце в США, – инаугурация Дональда Трампа на второй президентский срок. Он говорил о том, что хочет, чтобы война в Украине закончилась как можно быстрее. Трамп хочет попытаться заключить соглашение.

Мы должны посмотреть на то, как он собирается договариваться об урегулировании войны с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Думаю, ему будет трудно преодолеть препятствия, ведь Зеленский и Путин далеки друг от друга в том, что они готовы сделать для заключения мирного соглашения. Если президенту США не удастся сделать это быстро, то ему придется принимать некоторые решения относительно подхода к Украине.

Один из этих вопросов, собирается ли он продолжать поставки оружия и военной помощи Украине. Это, очевидно, имеет решающее значение для украинцев и солдат, которые воюют на передовой, защищая от российской агрессии не только Украину, но и Запад. Президенту Трампу также придется быстро решить, собирается ли он продолжать санкции.

К тому же по моему мнению, если мы хотим, чтобы санкции работали, то должны не только сохранить те, что были наложены ранее, но и ввести новые. Несмотря на то, что экономика России страдает, этого недостаточно, чтобы замедлить и остановить российскую военную машину. Россия все еще имеет достаточные доходы, особенно от продажи нефти, чтобы производить больше беспилотников, военной техники и оружия, которое ежедневно убивает украинцев.

Сможет ли Дональд Трамп вести переговоры о прекращении огня, если США прекратят давать Украине военную помощь?

Я считаю, что невозможно договариваться с Путиным о мире, если сначала уменьшить давление на него. Надеюсь, президент Трамп и его старшие советники, которые придут в Белый дом вместе с ним, признают, что на самом деле для достижения соглашения, возможно, им придется усилить поддержку Украины и наложить новые санкции против России, чтобы нанести ей как можно больший вред и в конце концов заставить Путина сесть за стол переговоров.

Какие рычаги влияния имеет Дональд Трамп на Россию в отношении Украины? Готов ли новоизбранный президент США использовать все возможные инструменты?

Трамп имеет большие рычаги влияния. Я считаю, что Путин хочет от Трампа положительных для России решений. В частности, ослабление санкций, а также ослабление поддержки Украины оружием. Поэтому Путин попытается успокоить президента Трампа.

Впрочем, если рычаги влияния, которые есть у Трампа, не сработают, то ему придется либо увеличить давление, либо пойти на компромисс. Надеюсь, он не пойдет на такой компромисс, который нанесет ущерб долгосрочной безопасности, жизнеспособности и суверенитету Украины.

О возможной встрече Трампа и Путина

Какой возможный сценарий переговоров между США и Россией после 20 января? Может ли встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным состояться в Соединенных Штатах?

Я очень хорошо могу представить себе сценарий, в котором президент Трамп встретится с Путиным. Помните, во время своей первой каденции Трамп несколько раз с глазу на глаз встречался с Путиным. Некоторые из этих встреч, когда они были наедине даже без помощников, были долговременными. У них якобы сложились неплохие отношения. Однако еще надо выяснить, сможет ли президент Трамп достичь чего-то от этих встреч.

Путин – очень категоричный человек. Он не всегда честен даже с людьми, которых считает друзьями. Он также постоянно нарушает соглашения. Поэтому это будут сложные переговоры, но я думаю, что они встретятся лично. Однако вряд ли, эта встреча состоится в Соединенных Штатах.

Путин будет волноваться о поездке в США, так же как он волнуется о поездках в любую другую западную страну. Не забывайте, что Международный уголовный суд выдвинул ему обвинения. Сейчас Соединенные Штаты не являются членом Конвенции МУС, но США могут решить арестовать его. Хотя я не думаю, что это произойдет при президентстве Трампа, по крайней мере сначала.

Визит в США опасен для Путина, поэтому вряд ли он это сделает. Российский президент не очень много путешествует. С начала полномасштабного вторжения он был только в Беларуси, Китае и еще нескольких странах. Путин очень переживает из-за зарубежных визитов, потому что носит с собой багаж обвинений МУС, как военный преступник. Люди во всем мире, особенно в Европе, считают его военным преступником.

Может ли Владимир Путин обмануть Дональда Трампа во время встречи с глазу на глаз?

Я бы хотел надеяться, что нет. Президент Трамп может проводить некоторые из этих встреч с глазу на глаз. Однако у него есть советники, которые готовят его, помогают обсуждать идеи и отчитываются о том, что он услышал от Путина.

Не знаю, что будет в этих дискуссиях. Я хочу быть оптимистом и искренне верю, что Трамп намерен найти компромисс, который будет полезным для обеих стран и мира. Трамп должен быть очень осторожным с любыми словами Путина и ставить под сомнение все, что тот говорит. Трамп должен искать подтверждение всему, что Путин говорит и искать гарантии, что он собирается делать то, что говорит.



Путин и Трамп / Getty Images

Может ли сработать план Кита Келлога

Идут активные дискуссии относительно плана Кита Келлога о прекращении войны в Украине путем создания демилитаризованной зоны по всей линии фронта, а также путем введения режима прекращения огня и обеспечения соблюдения этого режима европейскими миротворческими силами. Как вы относитесь к такому плану? Может ли Кремль согласиться с такими условиями?

Этот план был бы хорошим, если бы его можно было реализовать. У меня есть 2 причины, по которым я сомневаюсь, что план Келлога можно воплотить в жизнь:

не уверен, что европейские страны захотят направить войска в опасное место на границе с Россией, которой нельзя доверять. Российская армия совершает военные преступления внутри Украины и может легко прибегнуть к насилию против миротворческих войск;

сомневаюсь, что Россия на самом деле будет придерживаться любого режима прекращения огня. Она нарушит перемирие сразу после того, как оно будет заключено.

Это лишь несколько из причин, почему я не уверен, что этот план сработает. Однако теоретически, он неплохой.

Возможно ли прямое противостояние между США и Россией

Есть ли угроза конфронтации между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, если российский президент отклонит, например, предложение Вашингтона относительно Украины?

Трамп не сказал чего-то, что намекало бы на то, что он хочет принять участие в любой военной конфронтации между Соединенными Штатами и Россией. Однако он также непредсказуем. Так что, если в результате Путин очень разочарует Трампа и президент США почувствует, что глава Кремля солгал ему или навредил его президентству, тогда это будет возможным.

Однако мы не слышали никаких заявлений от Трампа или его советников, которые бы свидетельствовали о том, что они склоняются к этому.

Успехи и провалы администрации Байдена по поддержке Украины

Почему администрация Байдена не смогла сдержать развертывание войск Северной Кореи в Курской области России?

Это произошло слишком быстро. Мы слышали, что по меньшей мере 10 тысяч северокорейских войск появились в России и их отправляют на передовую в Курскую область. Сейчас многие из них убиты. Есть сообщения, что Россия не берегла жизни северокорейских солдат. Я также отмечу, что солдаты из КНДР не имели боевого опыта. Многие из них, вероятно, плохо обучены.

Мы не знаем всего о взаимодействии между войсками Северной Кореи и России. Сомневаюсь, что они хорошо сотрудничают. По сути, их бросили на смерть, а лидеру КНДР Ким Чен Ыну, вероятно, безразлично на них, потому что он не очень заботится о благосостоянии своего народа. Его страна обездоленная и обедневшая. В Северной Корее есть политические репрессии. Поэтому, возможно, диктатору Ким Чен Ыну не придется отвечать за то, что он без причины отправляет людей в Россию на верную смерть.

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Участие КНДР в боях на Курщине вызывает беспокойство, ведь показывает, что некоторые страны, государства-изгои, такие как Северная Корея, готовы поддерживать Россию что бы там ни было. Они так сильно хотят этого альянса, что готовы пожертвовать жизнями стольких молодых людей из своей страны. Надеюсь, этого не произойдет с другими странами, которые дружественны с Россией.

Но я бы заметил, что у России не так много друзей в мире. Речь идет о Северной Корее, Беларуси, Иране и Сирии до падения режима Башара Асада. Сейчас россиян выгоняют из Сирии. Будем надеяться, что альянс не вырастет. Будущий президент США и НАТО должны предотвратить создание Россией более сильных альянсов для поддержки незаконной войны в Украине.

По вашему мнению, какие самые большие успехи и провалы президента Джозефа Байдена относительно Украины?

Люди будут помнить то, что президент Байден и его администрация еще до полномасштабного вторжения России в Украину очень четко давали понять, – если это произойдет, это будет незаконно, и Соединенные Штаты выступят против этого, США с НАТО будут защищать Украину. Поэтому, думаю, он заслуживает похвалы за свою очень уверенную позицию по этому поводу и дальнейшие действия, которые были осуществлены после вторжения в феврале 2022 года.

Соединенные Штаты начали оказывать поддержку Украине, которая началась еще до вторжения России, это было обучение украинских военных, а также оружие. Поэтому Байден и его администрация заслуживают похвалы за очень твердую позицию, которую они заняли против России, и за значительную поддержку, которую они предоставили. Ни одна другая страна не предоставила Украине столько, сколько Соединенные Штаты в кризисное время.

Однако также скажу, что учитывая то, где мы находимся сейчас – почти через 3 года после вторжения – и тот факт, что Украина все еще погрязла в жестокой войне, которая разрушает ее и убивает так много невинных людей, возникает вопрос: почему администрация Байдена не сделала больше? Особенно за полгода войны, за год, за полтора года, когда было понятно, что для победы Украины нужно больше оружия.

Нужно было снять ограничения, сделать так, чтобы поставки оружия происходили быстрее. Украине были необходимы сложные системы вооружений, такие как ракеты Patriot, которые она имеет сейчас, но их не было в начале. Также их нужно больше. В общем Украине нужно больше всего этого оружия и оборудования. Люди, вероятно, спросят, почему Байден не предоставил его быстрее и в большем количестве, чтобы ослабить Россию в первые несколько месяцев после вторжения, а Украина смогла бы достичь больших успехов.

Считаете ли вы, что администрация Байдена была слишком осторожной в предоставлении Украине помощи в сфере безопасности?

Когда мы оглянемся назад, это будет один из вопросов, над которым должны подумать. Трудно сказать, потому что мы не знаем всего, что сделала администрация Байдена, не знаем закулисных дискуссий между президентом Байденом и Зеленским и их командами.

Однако есть хорошие вопросы о том, не был ли Байден слишком осторожным. Даже сейчас ожидаем, что он введет новые санкции против российского нефтяного сектора, включая вторичные санкции против компаний, которые помогают России продавать нефть и получать доходы для создания оружия. Интересно, не слишком ли осторожен Байден, не вводя санкции до завершения своего срока? Предполагаю, что в администрации Байдена ведутся обсуждения, и есть советники, которые предостерегают его от этого.



Джо Байден / Getty Images

Какие санкции может наложить Трамп, чтобы склонить Путина к переговорам

Как вы оцениваете результаты санкций против России, введенных администрацией Байдена?

Как военная и финансовая помощь, санкции, которые администрация Байдена ввела сразу после вторжения России в Украину были хорошими и эффективными, а режим санкций действительно нанес ущерб экономике России. Однако теперь, почти через 3 года, приходится задумываться, достаточно ли было сделано относительно экономического наказания России. Ведь с течением времени она научилась уклоняться от санкций.

Россия внедрила новые системы осуществления платежей, избегая международную банковскую систему, банков США. Создала новые компании, осуществляющие продажу нефти и передачу комплектующих для поддержки российской военной машины.

Поэтому возникают вопросы: достаточно ли были усилены санкции с течением времени, чтобы гарантировать, что лазейки, созданные Россией и теми, кто хочет ее поддерживать, закрыты; достаточно ли сделано по ограничению источника доходов России, которым преимущественно является продажа нефти и нефтепродуктов?

США и страны G7 установили предельную цену на продажу нефти, что сработало в начале войны, но сейчас возникает вопрос, нужно ли было менять предельную цену, потому что Россия продает нефть по цене, которая ниже рыночной, но по достаточно высокой, чтобы получать прибыль. Она использует эту прибыль для убийства людей в Украине, а также для продвижения и поддержки незаконной войны.

Считаете ли вы, что президент Байден жалеет о том, что он слишком осторожно поддерживал Украину и вводил санкции против России?

Не знаю, что он думает, надеюсь, время покажет. После своего президентства Байден даст интервью или напишет книгу, и мы узнаем больше о его позиции. Отмечу, что ему было о чем беспокоиться. Россия является ядерной державой и поэтому, хотя он хотел поддержать Украину, должен был быть осторожным, чтобы не начать ядерную войну. Это некоторые вещи, которые входят в расчеты.

Мы не знаем всех фактов, но возникнут вопросы относительно его осторожности. Я хочу услышать ответы от него и его помощников, почему они сделали или не сделали определенные вещи. А именно: предоставление большего количества оружия, снятие ограничений на использование оружия и введение более жестоких санкций, особенно по продаже российской нефти.

Какие санкции администрация Трампа может наложить на Россию, чтобы заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров?

Президент Трамп и его администрация могут нанести вред российской экономике, введя вторичные санкции против судоходных и посреднических компаний, которые помогают России продавать нефть. Также могут приложить больше усилий, чтобы убедить некоторые страны, которые являются нашими друзьями, в частности Индию, не покупать российскую нефть или покупать ее по гораздо более низкой цене, чтобы Россия едва получала прибыль.

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Они будут использовать тактику принуждения и стимула, чтобы заставить такие страны, как Индия, не покупать столько российской нефти. Именно здесь санкции могли бы быть более эффективными, чтобы ударить по России там, где она получает свои доходы и использует их на поддержку производства оружия и закупок комплектующих со всего мира. Вот на что администрация Трампа должна ориентироваться, если действительно хочет нанести вред российской экономике.

Есть 300 миллиардов, которые США могут использовать для Украины

Президент Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману заявил, что мы можем использовать 300 миллиардов долларов замороженных активов России для финансирования военной поддержки США для Украины. Он также предположил, что Трамп мог бы это сделать с такими деньгами. Как вы относитесь к такой идее?

Согласен с президентом Зеленским по этому поводу. Сразу после начала вторжения в феврале 2022 года европейские страны и Соединенные Штаты заморозили активы российского центрального банка, которые были инвестированы по всему миру, но преимущественно в Европе и немного в США. Это не менее 300 миллиардов долларов активов, замороженных и недоступных для России, но они принадлежат ее центральному банку.

В течение последних нескольких лет Соединенные Штаты и Европа работали над изменением некоторых законов, чтобы сделать возможным конфискацию этих активов, и даже несколько месяцев назад Соединенные Штаты и европейские страны согласились использовать эти активы в качестве залога для предоставления кредитов Украине.

Поэтому мы уже открыли двери для доступа к этим активам и использования их для поддержки Украины. Поэтому Президент Зеленский прав – если США под руководством Трампа хотят прекратить финансировать помощь Украине, которая составляла 60 – 62 миллиарда долларов, ее можно профинансировать, использовав 300 миллиардов долларов из средств центрального банка России.

Украина могла бы фактически заменить всю ежегодную помощь США в течение следующих четырех лет этими 300 миллиардами долларов. Приятно в использовании этих денег то, что в то время, как они помогают Украине, с другой стороны – вредят России. Потому что ей приходится наблюдать за тем, как уменьшаются ее собственные деньги на банковских счетах по всему миру, где они заморожены.

Россия понимает, что она никогда не получит эти деньги обратно. Это может заставить Путина серьезно отнестись к переговорам. Если он не пойдет на соглашение, то его активы полностью конфискуют.

Реально ли заставить Путина заключить соглашение

Дональд Трамп имеет много инструментов, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров? Имеет ли Трамп сейчас действительно достаточно власти, чтобы склонить Путина к заключению соглашения о прекращении огня с Украиной?

Соединенные Штаты имеют самую большую экономику и самую большую армию в мире. Путин не сможет противостоять нам, вместе с нашими партнерами в странах НАТО и другими западными странами по всему миру, если мы будем едины в нашей поддержке Украины.

У нас гораздо большие экономики, гораздо большие и лучшие войска и гораздо лучшее оружие. Любой президент, Байден или Трамп, может заставить Путина сесть за стол переговоров и предоставить Украине необходимое для победы, что заставит его отступить или договариваться.

Означает ли это, что судьба Путина полностью зависит от решения следующего президента США?

Путина ожидает большое давление, потому что есть другие факторы. Очевидно это также зависит от действий европейских стран. Они могут заменить помощь США, если захотят. У них достаточно больших экономик, денег, больших бюджетов и мощных военных запасов, чтобы по крайней мере на несколько лет заменить то, что США предоставляют, если Трамп решит прекратить всю военную помощь Украине.

Поэтому многое зависит от европейских стран. Напомню, что Соединенные Штаты гораздо сильнее, когда имеют поддержку своих ближайших союзников в Европе и в других странах мира, таких как Япония и Австралия. Это важные союзники, которые должны поддерживать США и НАТО, хотя не являются членами Альянса.