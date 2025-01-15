Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Советники новоизбранного президента США Дональда Трампа заявили, что для урегулирования войны в Украине понадобятся месяцы, несмотря на обещания заключить мирное соглашение в первый день пребывания в Белом доме.

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Команда Трампа о сроках завершения войны в Украине

Сейчас в команде Трампа обсуждают возможность замораживания фронта и исключения членства Украины в НАТО как основы для договоренностей.

Советники Трампа признают, что заявления о скором завершении войны были предвыборной риторикой, а реальность конфликта значительно сложнее. Один из соратников Трампа заявил, что они рассматривают график в несколько месяцев, а это "минимальное время, необходимое для разработки реального плана".

Бывший посол США в Украине Джон Хербст отметил, что даже более реалистичный срок в 100 дней, озвученный посланником Трампа по вопросам России Китом Келлогом, является слишком оптимистичным.

Чтобы это сработало, Трамп должен убедить Путина, что дальнейшая неуступчивость будет иметь серьезные последствия,

– добавил Хербст.

Что предлагает команда Трампа

Советники Трампа, в частности генерал Келлог, пока поддерживают:

замораживание линии фронта;

исключение перспективы членства Украины в НАТО в обозримом будущем;

создание демилитаризованной зоны, которую будут патрулировать европейские войска;

материальные гарантии безопасности для Украины.

Препятствия на пути к миру

Россия посылает неоднозначные сигналы относительно переговоров с Трампом. Хотя в Кремле приветствуют прямые переговоры, они отвергают некоторые идеи советников Трампа как невыполнимые. Например, посол России в ООН Василий Небензя назвал планы Трампа "ничем не интересными".

К тому же Россия продолжает добиваться успехов на поле боя, что может усилить ее позиции на переговорах. Многие аналитики считают, что Путин будет затягивать процесс, пытаясь получить контроль над большей территорией Украины.

Накануне выборов Трамп десятки раз обещал заключить мирное соглашение в первый день президентства. Однако в конце кампании его риторика изменилась, и он начал говорить, что сможет решить конфликт "очень быстро". После победы на выборах Трамп еще больше смягчил свою позицию, отказавшись называть конкретные сроки.

Пока что усилия команды Трампа для завершения войны выглядят отрывочными. Например, запланированный визит Келлога в Киев, который должен был дать старт мирному плану, был отложен из-за юридических ограничений для частных граждан.

По мнению аналитиков, реальные результаты появятся только тогда, когда новая администрация получит четкий план действий и сможет найти баланс между интересами США, Украины и России.