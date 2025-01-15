Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги в інтерв'ю "Європейській правді".

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Яка зараз в України позиція щодо переговорів з Путіним

Новообраний президент США Дональд Трамп та представники його команди повторюють тезу про "швидке закінчення війни". Ймовірно, одним із запропонованих сценаріїв можуть бути й прямі переговори з російським президентом.

Водночас Сибіга наголосив, що Україна не відмовлялася від принципу не вести перемовини особисто з російським диктатором Владіміром Путіним.

Так, це рішення і зараз діє. Станом на сьогодні це рішення РНБО чинне,

– наголосив Сибіга.

Нагадаємо, що у 2022 році Україна офіційно затвердила, що прямих переговорів з Путіним бути не може. 30 вересня 2022 російська армія цинічно обстріляла Запоріжжя, випустивши по місту 16 ракет С-300. Тоді загинуло 30 осіб, серед яких – двоє дітей. Ще понад 60 осіб – постраждали унаслідок обстрілу.

Після цього на той момент чинний секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що після таких цинічних дій жодних перемовин з Путіним бути не може. Він також повідомив, що неможливість прямих переговорів з диктатором затвердили окремим пунктом на засіданні РНБО.

За кілька днів, 4 жовтня 2022 року, Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про неможливість прямих переговорів з Путіним.