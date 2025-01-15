Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Чаленко, зауваживши, що зустріч Трампа і Путіна може розпочатися не з обговорення теми війни в Україні. Зараз Штати серйозно взялися за Арктику.

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Чого очікувати Україні

Як наголосив Чаленко, Трамп продемонстрував, що Сполучені Штати мають стратегічні інтереси в Арктиці. Зараз він нарощує "політичні м'язи" щодо цієї теми. Окрім цього, обоє явно обговорюватимуть санкції, які запровадили Штати щодо Росії.

Звісно, що Трамп і Путін обговорюватимуть війну в Україні. Зараз існує фактично два концепти щодо того, як все має завершитися. І вони не перетинаються.

Західний концепт стосується призупинення прагнення України в НАТО на 10-20 років. Створення демілітаризованої зони по лінії зіткнення і подальша допомога Україні. Росія хоче постійний "нейтралітет", забрати ще більше територій та фактично перетворити Україну на васала. Ці два концепти взагалі не сходяться,

– сказав Чаленко.

На його думку, навряд чи зустріч Трампа і Путіна суттєво наблизить завершення активної фази війни.

Додамо, нещодавно радник новобраного президента США Майк Волц заявив, що зустріч між Трампом та Путіним вже готується. Також Трамп не назвав конкретних дат щодо зустрічі, але зазначив, що хоче, аби вона відбулася якнайшвидше. Трамп наголосив, що для Путіна на війні все склалося не так, як він хотів.