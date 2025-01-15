Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Чаленко, заметив, что встреча Трампа и Путина может начаться не с обсуждения темы войны в Украине. Сейчас Штаты серьезно взялись за Арктику.

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Чего ожидать Украине

Как отметил Чаленко, Трамп продемонстрировал, что Соединенные Штаты имеют стратегические интересы в Арктике. Сейчас он наращивает "политические мышцы" по этой теме. Кроме этого, оба явно будут обсуждать санкции, которые ввели Штаты в отношении России.

Конечно, что Трамп и Путин будут обсуждать войну в Украине. Сейчас существует фактически два концепта относительно того, как все должно завершиться. И они не пересекаются.

Западный концепт касается приостановления стремления Украины в НАТО на 10-20 лет. Создание демилитаризованной зоны по линии соприкосновения и дальнейшая помощь Украине. Россия хочет постоянный "нейтралитет", забрать еще больше территорий и фактически превратить Украину в вассала. Эти два концепта вообще не сходятся,

– сказал Чаленко.

По его мнению, вряд ли встреча Трампа и Путина существенно приблизит завершение активной фазы войны.

Добавим, недавно советник новоизбранного президента США Майк Волц заявил, что встреча между Трампом и Путиным уже готовится. Также Трамп не назвал конкретных дат по встрече, но отметил, что хочет, чтобы она состоялась как можно быстрее. Трамп подчеркнул, что для Путина на войне все сложилось не так, как он хотел.