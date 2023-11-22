Англійська стала однією з мов міжнародного спілкування в Україні: Рада ухвалила Закон
Джерело:Ярослав Железняк
Верховна Рада підтримала законопроєкт про застосування англійської мови в Україні. "За" проголосували 278 народних обранців.
Проєкт закону передбачає офіційне закріплення статусу англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.
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Рада ухвалила Закон про застосування англійської мови в Україні
Цей Закон також визначає категорії посад, кандидати на зайняття яких повинні знати англійську мову.
Також унормовує особливості застосування англійської мови у роботі:
- органів державної влади;
- органів місцевого самоврядування;
- підрозділів екстреної допомоги населенню;
- під час перетину державного кордону;
- у сферах освіти, транспорту, охорони здоров'я.
Нардеп також уточнив, що норму про показ англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу з субтитруванням українською вилучили з документа під час засідання Комітету.
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В Україні запустять всеосяжну програму з вивчення англійської
- Уряд планує запустити в Україні всеосяжну і доступну програму з вивчення англійської мови.
- До неї зможуть долучитися усі – незалежно від фінансового стану чи місця проживання.
- Програма міститиме індивідуальний підхід та відкритий доступ до освітніх ресурсів.
- Прем'єр Денис Шмигаль переконаний, що українці, які володіють англійською мовою, вже можуть отримувати переваги на ринку праці.