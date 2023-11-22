Англійська стала однією з мов міжнародного спілкування в Україні: Рада ухвалила Закон

22 листопада 2023, 12:11
Читать новость на русском

Джерело:

Ярослав Железняк

Верховна Рада підтримала законопроєкт про застосування англійської мови в Україні. "За" проголосували 278 народних обранців.

Проєкт закону передбачає офіційне закріплення статусу англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. 

Дивіться також В Україні запустять всеосяжну програму з вивчення англійської мови

Рада ухвалила Закон про застосування англійської мови в Україні

Цей Закон також визначає категорії посад, кандидати на зайняття яких повинні знати англійську мову.

Також унормовує особливості застосування англійської мови у роботі:

  • органів державної влади;
  • органів місцевого самоврядування;
  • підрозділів екстреної допомоги населенню;
  • під час перетину державного кордону;
  • у сферах освіти, транспорту, охорони здоров'я.

Нардеп також уточнив, що норму про показ англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу з субтитруванням українською  вилучили з документа під час засідання Комітету. 

Дивіться також Скільки українців не знає англійської мови: результати неприємно здивували

В Україні запустять всеосяжну програму з вивчення англійської

  • Уряд планує запустити в Україні всеосяжну і доступну програму з вивчення англійської мови.
  • До неї зможуть долучитися усі – незалежно від фінансового стану чи місця проживання.
  • Програма міститиме індивідуальний підхід та відкритий доступ до освітніх ресурсів.
  • Прем'єр Денис Шмигаль переконаний, що українці, які володіють англійською мовою, вже можуть отримувати переваги на ринку праці.
Автор: Марія Волошин