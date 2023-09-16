Будьте грамотними учнями: як правильно українською говорити про навчання у школі

1 вересня в Україні стартував новий навчальний рік. Частина школярів ще звикає до нових форматів навчання та однокласників і часто не звертає уваги на помилки у своєму мовленні.

Натомість у час розквіту української мови та повномасштабної війни з Росією українські діти повинні шанувати рідну мову і вивчати її. А 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе бути грамотними та викорінювати суржик.

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Як правильно говорити українською про навчання

Так, у сорок другій добірці розповімо вам, як правильно українською говорити про навчання та уроки у школі. А також – які суржикові слова варто забути, аби не псувати свою мову.

Ученики – учні;

учителя – вчителі, учителі;

Перш за все пам'ятайте: ви учні, а вас навчають вчителі.

задавати домашню задачу – давати домашнє завдання;

заставляти – змушувати;

займатися – навчатися;

знаходитися – перебувати, бути;

Домашнє завдання вам дають, а не задають задачу (виняток – задача з математики), коли ви думаєте, що вас змушують, а не заставляють вчитися. І у школі ви навчаєтеся, а не займаєтеся. І що важливо – перебуваєте, є, адже не загубилися.

зустрічаються помилки – трапляються помилки;

вірна відповідь – правильна відповідь;

сама вища оцінка – найвища оцінка;

Людину можна змушувати, а заставляють меблями кімнату. Також завдання дають, а завдають болю або удару!

Помилки у вашому мовленні можуть траплятися, а зустрічаються вам у коридорах інші учні. Ваша відповідь на уроках є правильною, а не вірною. Вірно ви можете когось любити. А за правильну відповідь отримуєте найвищу оцінку.

получив зауваження – отримав зауваження;

Просту форму найвищого ступеня порівняння прикметників творимо від вищого за допомогою префіксів най- чи слів "найбільш", "найменш", а не слова "самий".

Якщо ви не уважні на уроці, то отримаєте, а не получите зауваження від вчителя.

До теми "Я поступлю у цей ВУЗ": як правильно українською говорити про вступну кампанію

строчки – рядки;

Коли читаєте вірш, звертаєте увагу на кожен його рядок, а не строчку.

кружки – гуртки;

А після занять відвідуєте улюблені гуртки, а не кружки.