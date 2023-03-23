"Шкарлет нікуди не уходить": як не повторювати мовні помилки та суржик ексміністра освіти
Днями Міністерство освіти і науки України отримало нового очільника. Ним став директор Малої академії наук Оксен Лісовий. Він замінив на посаді Сергія Шкарлета.
Шкарлет натомість заявив, що після складання повноважень очільника Міносвіти й надалі працюватиме у сфері освіти і науки. 24 Канал вирішив проаналізувати публічне мовлення ексміністра освіти, адже той доволі часто "грішив" суржиком.
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Як говорити українською правильно
Під час ефіру національного телемарафону наприкінці листопада 2022 року Шкарлет заявив, що "українська освіта з Херсонщини нікуди не уходила". Зважаючи на те, що сам ексочільник МОН зі сфери освіти також "не уходить", тобто не йде, чи не покидає її, будемо разом з вами, як сказав пан ексміністр, "наздолужувати пропущене" … і виправляти помилки.
У двадцятій добірці розкажемо вам про суржик та мовні помилки, якими "грішив" під час ефірів національного телемарафону Сергій Шкарлет. При цьому закликаємо вас запам'ятати правильні варіанти і не повторювати "міністерських" хиб.
на якій знаходилось 137 шкіл;
пошкодження від п'ятИдесяти відсотків;
48 школ;
сідав на стульчику;
Такі мовні хиби доступив ексміністр під час ефіру 14 листопада 2022 року. Натомість мав би сказати, що "137 шкіл розташовані", пошкодження "від п'ятдесяти" відсотків, "шкіл", а не "школ", а також "на стІльчику".
Доволі багато помилок зробив пан ексміністр і під час ефіру телемарафону 28 листопада 2022 року.
пане Вадіме;
форум проходив;
саме більше проблем;
ми не стоїм на місці;
аптєчькі;
До ведучого Шкарлет мав звернутися "пане ВадИме", сказати, що "ми не стоїмО на місці" і розповідати про "аптЕчки". Також форум "відбувається", а не "проходить" (адже ніг у форуму немає), а проблем є "найбільше".
внісу уточнення;
Верховна Рада прийняла закон, за яким проводився національний мультипредметний тест;
Міністерство ще в вересні місяці;
вірно сказали;
Також правильно казати "внЕсу", а ще краще – просто "уточню", бо уточнення нікуди носити не треба. Пам'ятайте теж, що Верховна Рада закони "ухвалює", "відповідно до яких" або "згідно з якими" відбувається той же НМТ. Що важливо: тест сам проводитися не може. Забудьте про пасиви. Але пам'ятайте, що правильно казати просто "у вересні" – і саме правильно, а не "вірно". Вірно ви можете когось кохати.
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випускники змогли здати НМТ;
для тіх територій;
перші тисячу три;
за рахунок коштів;
При цьому не забувайте: тест та іспити "складають" абітурієнти з "тИх" територій. І правильно відмінювати "тисяча три" та казати "за кошти".
Помилявся Сергій Шкарлет і під час ефіру телемарафону 14 лютого 2023 року.
було прийнято рішення;
упередження дітей від стресу;
по всіх дисциплінах;
разОм;
Наголошуємо ще раз: рішення ви "ухвалюєте" (і пам'ятайте про пасиви!), аби "вберегти" дітей від стресу. Упереджено можна до когось ставитися. І кажіть "зі всіх дисциплін" та "рАзом".
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А 6 березня під час ефіру національного телемарафону ексміністр помилявся так:
для той самой історії;
в незалежості від перебування;
з більше ніж п'ятсот вчителями;
наздолужувати пропущене;
паралєльне навчання;
методика співставлення;
двацить третій;
У цьому разі правильно казати "для історії", "незалежно від" перебування, з понад / більш ніж "п'ятьмастами" вчителями (будьте дуже уважні при відмінюванні числівників!). Також пам'ятайте про "методику зіставлення", "паралЕльне навчання" – і "надолужуйте" пропущене. І не забувайте вимовляти числівники правильно: не "двацить третій", а "двадцять третій".