На днях Министерство образования и науки Украины получило нового руководителя. Им стал директор Малой академии наук Оксен Лисовой. Он заменил на должности Сергея Шкарлета.

Шкарлет заявил, что после сложения полномочий главы Минобразования и в дальнейшем будет работать в сфере образования и науки. 24 Канал решил проанализировать публичную речь эксминистра образования, ведь тот довольно часто "грешил" суржиком.

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Как говорить по-украински правильно

Во время эфира национального телемарафона в конце ноября 2022 года Шкарлет заявил, что "украинское образование из Херсонщины никуда "не уходило". Учитывая, что сам эксочельник МОН из сферы образования также "не уходить", то есть не уходит, или не покидает его, будем вместе с вами, как сказал господин эксминистр, "наздолужувати пропущене"... и исправлять ошибки.

В двадцатой подборке расскажем вам о суржике и языковых ошибках, которыми "грешил" во время эфиров национального телемарафона Сергей Шкарлет. При этом призываем вас запомнить правильные варианты и не повторять "министерские" недостатки.

на якій знаходилось 137 шкіл;

пошкодження від п'ятИдесяти відсотків;

48 школ;

сідав на стульчику;

Такие языковые погрешности доступил эксминистр во время эфира 14 ноября 2022 года. Зато должен был сказать, что "137 шкіл розташовані" (укр.), повреждения "від п'ятдесяти" процентов, "шкіл", а не "школ", а также "на стІльчику" (укр.).

Довольно много ошибок совершил господин эксминистр и во время эфира телемарафона 28 ноября 2022 года.

пане Вадіме;

форум проходив;

саме більше проблем;

ми не стоїм на місці;

аптєчькі;

К ведущему Шкарлет должен обратиться "пане ВадИме", сказать, что "ми не стоїмО на місці" и рассказывать об "аптЕчках". Также форум "відбувається", а не "проходить" (укр.) (ведь ног у форума нет), а проблем есть "найбільше".

внісу уточнення;

Верховна Рада прийняла закон, за яким проводився національний мультипредметний тест;

Міністерство ще в вересні місяці;

вірно сказали;

Также правильно говорить "внІсу" (укр.), а еще лучше – просто "уточню", потому что уточнения никуда носить не надо. Помните также, что Верховная Рада законы "ухвалює", "відповідно до яких" або "згідно з якими" (укр.) происходит тот же НМТ. Что важно: тест сам производиться не может. Забудьте о пассивах. Но помните, что правильно говорить просто "у вересні" (укр.) – и именно правильно, а не "вірно" (укр.). "Вірно" вы можете любить кого-то.

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випускники змогли здати НМТ;

для тіх територій;

перші тисячу три;

за рахунок коштів;

При этом не забывайте: тест и экзамены "складають" (укр.) абитуриенты с "тих" (укр.) территорий. И правильно отменять "тисяча три" (укр.) и говорить "за кошти" (укр.).

Ошибался Сергей Шкарлетт и во время эфира телемарафон 14 февраля 2023 года.

було прийнято рішення;

упередження дітей від стресу;

по всіх дисциплінах;

разОм;

Подчеркиваем еще раз: решение вы "ухвалюєте" (укр.) (и помните о пассивах!), чтобы "вберегти" детей от стресса. Предвзято – укр. "упереджено" – можно к кому-то относиться. И говорите "зі всіх дисциплін" и "рАзом" (укр.).

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А 6 марта во время эфира национального телемарафона эксминистр ошибался так:

для той самой історії;

в незалежості від перебування;

з більше ніж п'ятсот вчителями;

наздолужувати пропущене;

паралєльне навчання;

методика співставлення;

двацить третій;

В этом случае правильно говорить "для исторії" (укр.), "незалежно від" пребывания, с "понад / більш ніж "п'ятьмастами" (укр.) учителями (будьте очень внимательны при спряжении числительных!). Также помните "про методику зіставлення" (укр), "паралЕльне навчання" (укр.) – и "надолужуйте" (укр.) пропущенное. И не забывайте произносить числительные правильно: "не "двацить третій", а "двадцять третій" (укр.).

Мы же желаем вам, нам и господину эксминистру не делать своих ошибок – ни в речи, ни в заявлениях – и не повторять чужих. А если уж сделали – быстренько исправлять).