Забудьте це слово: як українцям не варто називати кавун

В Україні триває сезон кавунів. І українцям, ласуючи цими ягодами, варто називати їх правильно.

Тож 24 Канал підкаже, яке слово варто забути для найменування цієї солодкої ягоди. Усе тому, що воно є суржиковим.

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Як українцям не варто називати кавун

Так, доволі часто можна почути, як земляки український кавун можуть називати "арбузом". Але цього слова треба уникати, аби не поширювати суржик та не псувати нашу мову.

При цьому не плутайте російський "арбуз" з українським "гарбузом" – трав'янистою рослиною з повзучим стеблом, п'ятилопатевими листками та великими жовтими квітками. До речі, гарбуз російською – "тыква".



Український "гарбуз" не варто плутати з російським "арбузом" / Depositphotos

До слова, раніше ми розповідали тут, як не можна називати полуницю.

Також підказали вам, як українською замінити такі суржикові назви ягід як "єжевіка" і "черніка".

Також забудьте про такі суржикові назви як брусніка, клюква і голубіка. Бо українці смакують брусницею, журавлиною та лохиною.