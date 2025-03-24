Дітям краще їх не читати: які твори варто вилучити зі шкільної програми

Один із найкращих вчителів світу 2023 року Артур Пройдаков, який викладає українську мову та літературу, назвав твори, які варто було б вилучити зі шкільної програми. Адже учням краще не читати окремі травматичні історії.

Про це педагог сказав в ефірі подкасту "Літера", інформує 24 Канал. Він також згадав про стереотип, буцімто українська література про "сльози біль і розпач".

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Які твори варто вилучити зі шкільної програми

Пройдаков каже, що можна було б прибрати з програми твір "Федько-халамидник" Володимира Винниченка, адже ця історія – травматична. Також не дуже цікавими будуть їм і "Мисливські усмішки" Остапа Вишні.

Згадав вчитель і про твір Панаса Мирного, який вивчають у десятому класі.

"Хіба ревуть воли як ясла повні" – дуже гарний, дуже добрий, але і без нього діти можуть обійтися в старшій школі. Можна цей твір замінити якимось іншим твором Панаса Мирного.

– каже педагог.

І додав, що цей твір – важка історія: про цькування у дитинстві.

Я б такі твори з травматичним досвідом, коли Чіпка вбиває сім'ю козака Хоменка і потім його мама здає його там тогочасним органам, прибрав би,

– уточнив педагог.

Пройдаков вважає, що у програмі мають бути різні історії, не лише травматичні. Потрібний баланс, аби не утверджувати надалі стереотип, що українська література – це "сльози біль і розпач".

Також вчитель каже, що можна було б замінити твір "Мойсей" Івана Франка, який важко дається дітям, на інший його твір. До прикладу, на "Украдене щастя", хоча сюжет цього твору теж не простий.

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Пройдаков розповів, що на уроках познайомив учнів з творчістю сучасних стендап-коміків, щоб порівняти сучасний гумор з тим, що був у минулому. Також він аналізував реакцію учнів на збвірку "Мисливські усмішки" Остапа Вишні. Пройдаков каже, що вони не смішні для сучасних дітей, адже гумор змінився. На його думку, можна оглянути ці твори, мовляв, таке було, але не подавати, що це найсмішніше, що ви побачите.