Росіяни понищили в Києві понад 80 закладів освіти

Від початку травня до 6 липня росіяни атаками понищили у Києві 85 закладів освіти. Загалом від початку повномасштабної війни ворог пошкодив в українській столиці 310 освітніх закладів.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. Серед пошкоджених – заклади освіти різного рівня.

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Які заклади освіти понищили росіяни

Мовиться про дитсадки, школи, заклади позашкільної, освіти, училища та профтехи, коледжі, виші, а також інклюзивно-ресурсний центр.

Лише за перші 6 днів липня пошкоджень зазнали ще 30 закладів освіти,

– уточнив чиновник.

І додав: попри постійні обстріли, місто оперативно ліквідовує наслідки атак. У закладах освіти здійснюють першочергові аварійні роботи, закривають вибиті вікна, відновлюють пошкоджені приміщення та готують їх до безпечного продовження освітнього процесу.

Мондриївський також зазначає, що ворог продовжує цілеспрямовано руйнувати мирну інфраструктуру столиці. Заклади освіти, дитячі садки, школи – місця, де діти мають навчатися, розвиватися й почуватися в безпеці.

За його словами, чиновники роблять все, щоб діти якомога швидше поверталися до безпечного навчання.

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Які наслідки недавніх атак?