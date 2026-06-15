Внаслідок ударів є руйнування і освітньої інфраструктури. Деталі повідомив заступник голови Київський міський державній адміністрації (КМДА) Валентин Мондриївський у фейсбуці.

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Які наслідки атаки?

Чиновник повідомив, що у Києві руйнувань зазнали 9 закладів освіти у п'яти районах. Мовиться про 4 дитячі садки та 5 шкіл і ліцеїв.

Пошкоджено вікна, двері, фасади, вхідні групи, в окремих закладах – актові зали та скляне покриття. Наразі триває обстеження будівель і фіксація всіх пошкоджень,

– зазначив Мондриївський.

І додав, що навіть після таких ночей освітяни виходять на роботу, керівники закладів оцінюють масштаби руйнувань, а районні служби організовують ліквідацію наслідків, щоб діти могли повернутися у безпечний освітній простір.

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Які були наслідки попередніх атак?