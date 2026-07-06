Пошкоджена внаслідок атаки й освітня інфраструктура столиці. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив ректор КНУ імені Тараса Шевченка Валерій Копійка.
Дивіться також Зруйновано щонайменше 7 багатоповерхівок: у ДСНС показали фото понищеного внаслідок атаки Києва
Яких ушкоджень зазнав КНУ?
Ректор київського вишу зауважив, що нинішній масований обстріл вкотре нагадав, якою високою є ціна, яку щодня платить Україна.
Внаслідок вибухової хвилі постраждали корпуси КНУ на ВДНГ: вибито скло у вікнах та дверях одного з навчальних корпусів, пошкоджено також гуртожиток,
– повідомив він.
І додав, що на інших об'єктах університету, за попередньою інформацією, пошкоджень немає.
Дивіться також Учасники скаржаться на важкі умови: чи проводитимуть НМТ у межах двох днів
Які були наслідки попередніх атак?
- У ніч на 2 червня ворог також масовано обстріляв Київ. Тоді у трьох районах столиці були пошкоджені, зокрема, 11 закладів освіти.
За попередніми даними, це були 5 дитсадків, 4 школи, 1 профтех та 1 коледж у Подільському, Солом'янському та Святошинському районах.
Росіяни масово атакували українську столицю і в на ніч 15 червня. Тоді руйнувань зазнали 9 закладів освіти у п'яти районах: 4 дитячі садки та 5 шкіл і ліцеїв. Тоді були пошкоджені вікна, двері, фасади, вхідні групи, в окремих закладах – актові зали та скляне покриття.