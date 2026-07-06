Пошкоджена внаслідок атаки й освітня інфраструктура столиці. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив ректор КНУ імені Тараса Шевченка Валерій Копійка.

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Яких ушкоджень зазнав КНУ?

Ректор київського вишу зауважив, що нинішній масований обстріл вкотре нагадав, якою високою є ціна, яку щодня платить Україна.

Внаслідок вибухової хвилі постраждали корпуси КНУ на ВДНГ: вибито скло у вікнах та дверях одного з навчальних корпусів, пошкоджено також гуртожиток,

– повідомив він.

І додав, що на інших об'єктах університету, за попередньою інформацією, пошкоджень немає.

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Які були наслідки попередніх атак?