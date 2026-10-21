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Освіта Освіта в Україні Росіяни уночі пошкодили три українські університети
21 жовтня, 13:14
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Росіяни уночі пошкодили три українські університети

Марія Волошин

Уночі 21 жовтня росіяни вкотре атакували українські міста. Пошкоджень зазнала й освітня інфраструктура.

Зокрема три українські університети – в Умані, Кременчуці та Києві. Про це міністр освіти і науки Андрій Бутенко у телеграмі

Що відомо про наслідки атаки 

Міністр повідомив, що в Умані, що на Черкащині, через нічні атаки пошкоджено два гуртожитки університету. 

Вибито понад 100 вікон та пошкоджено віконні рами. В одному з гуртожитків також постраждали навчальні аудиторії на першому поверсі, 
– уточнив посадовець. 

Бутенко додав, що під час обстрілів студенти перебували в укритті.

У Кременчуці, що на Полтавщині, російський удар пошкодив один із навчальних корпусів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. На місці виникла пожежа, яку вже ліквідували.

У столиці вибуховою хвилею пошкоджений один з навчальних корпусів Київського національного університету будівництва і архітектури.

За попередньою інформацією, серед студентів та працівників цих закладів освіти постраждалих немає, 
– повідомив міністр.

І додав, що це черговий акт російського терору проти української освіти. 

Школи, дитячі садки, коледжі, університети та наукові установи знову й знову зазнають ударів. Росія руйнує місця, де українські діти й молодь мають навчатися, здобувати професію, проводити дослідження та будувати своє майбутнє, 
– акцентував Бутенко.

Що відомо про атаки Росії на виші та наукові установи

  • 13 жовтня росіяни атакували Рівненський державний гуманітарний університет. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа в навчальному корпусі.
  • 28 вересня російський дрон атакував будівлю НАН України. Вона розташована неподалік головного корпусу КНУ імені Тараса Шевченка.
  • 2 вересня ворожі дрони атакували навчальні корпуси Національного університету харчових технологій у Києві. Вони також розташовані неподалік КНУ.

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