Росіяни уночі пошкодили три українські університети
Уночі 21 жовтня росіяни вкотре атакували українські міста. Пошкоджень зазнала й освітня інфраструктура.
Зокрема три українські університети – в Умані, Кременчуці та Києві. Про це міністр освіти і науки Андрій Бутенко у телеграмі.
Що відомо про наслідки атаки
Міністр повідомив, що в Умані, що на Черкащині, через нічні атаки пошкоджено два гуртожитки університету.
Вибито понад 100 вікон та пошкоджено віконні рами. В одному з гуртожитків також постраждали навчальні аудиторії на першому поверсі,
– уточнив посадовець.
Бутенко додав, що під час обстрілів студенти перебували в укритті.
У Кременчуці, що на Полтавщині, російський удар пошкодив один із навчальних корпусів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. На місці виникла пожежа, яку вже ліквідували.
У столиці вибуховою хвилею пошкоджений один з навчальних корпусів Київського національного університету будівництва і архітектури.
За попередньою інформацією, серед студентів та працівників цих закладів освіти постраждалих немає,
– повідомив міністр.
І додав, що це черговий акт російського терору проти української освіти.
Школи, дитячі садки, коледжі, університети та наукові установи знову й знову зазнають ударів. Росія руйнує місця, де українські діти й молодь мають навчатися, здобувати професію, проводити дослідження та будувати своє майбутнє,
– акцентував Бутенко.
Що відомо про атаки Росії на виші та наукові установи
- 13 жовтня росіяни атакували Рівненський державний гуманітарний університет. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа в навчальному корпусі.
- 28 вересня російський дрон атакував будівлю НАН України. Вона розташована неподалік головного корпусу КНУ імені Тараса Шевченка.
- 2 вересня ворожі дрони атакували навчальні корпуси Національного університету харчових технологій у Києві. Вони також розташовані неподалік КНУ.