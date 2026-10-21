В частности, три украинских университета – в Умани, Кременчуге и Киеве. Об этом сообщил министр образования и науки Андрей Бутенко в Telegram.
Что известно о последствиях атаки
Министр сообщил, что в Умани, что в Черкасской области, в результате ночных атак повреждены два общежития университета.
Выбито более 100 окон и повреждены оконные рамы. В одном из общежитий также пострадали учебные аудитории на первом этаже,
– уточнил чиновник.
Бутенко добавил, что во время обстрелов студенты находились в укрытии.
В Кременчуге, что в Полтавской области, российский удар повредил один из учебных корпусов Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского. На месте возник пожар, который уже ликвидировали.
В столице взрывной волной поврежден один из учебных корпусов Киевского национального университета строительства и архитектуры.
По предварительной информации, среди студентов и сотрудников этих учебных заведений пострадавших нет,
– сообщил министр.
И добавил, что это очередной акт российского террора против украинского образования.
Школы, детские сады, колледжи, университеты и научные учреждения снова и снова подвергаются ударам. Россия разрушает места, где украинские дети и молодежь должны учиться, получать профессию, проводить исследования и строить свое будущее,
– подчеркнул Бутенко.
Что известно об атаке России на вузы и научные учреждения
- 13 октября россияне атаковали Ровенский государственный гуманитарный университет. В результате вражеской атаки в учебном корпусе возник пожар.
- 28 сентября российский дрон совершил атаку на здание НАН Украины. Оно расположено недалеко от главного корпуса КНУ имени Тараса Шевченко.
- 2 сентября вражеские дроны атаковалили учебные корпуса Национального университета пищевых технологий в Киеве. Они также расположены недалеко от КНУ.