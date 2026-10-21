Зокрема три українські університети – в Умані, Кременчуці та Києві. Про це міністр освіти і науки Андрій Бутенко у телеграмі.

Що відомо про наслідки атаки

Міністр повідомив, що в Умані, що на Черкащині, через нічні атаки пошкоджено два гуртожитки університету.

Вибито понад 100 вікон та пошкоджено віконні рами. В одному з гуртожитків також постраждали навчальні аудиторії на першому поверсі,

– уточнив посадовець.

Бутенко додав, що під час обстрілів студенти перебували в укритті.

У Кременчуці, що на Полтавщині, російський удар пошкодив один із навчальних корпусів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. На місці виникла пожежа, яку вже ліквідували.

У столиці вибуховою хвилею пошкоджений один з навчальних корпусів Київського національного університету будівництва і архітектури.

За попередньою інформацією, серед студентів та працівників цих закладів освіти постраждалих немає,

– повідомив міністр.

І додав, що це черговий акт російського терору проти української освіти.

Школи, дитячі садки, коледжі, університети та наукові установи знову й знову зазнають ударів. Росія руйнує місця, де українські діти й молодь мають навчатися, здобувати професію, проводити дослідження та будувати своє майбутнє,

– акцентував Бутенко.

Що відомо про атаки Росії на виші та наукові установи