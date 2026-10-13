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Освіта Освіта в Україні Росіяни вдарили по Рівненському державному гуманітарному університету
13 жовтня, 15:52
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Росіяни вдарили по Рівненському державному гуманітарному університету

Марія Волошин

13 жовтня росіяни атакували Рівненський державний гуманітарний університет. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа в навчальному корпусі.

Про це у телеграм-каналі повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко.

Які наслідки ворожої атаки 

За попередніми даними, приміщення факультету музичного мистецтва майже повністю вигоріло. Займання ліквідували, триває розбір завалів.

За інформацією закладу освіти, всі студенти перебували в укриттях. Є постраждалі серед адміністративних працівників університету.

Пошкоджений корпус непридатний для навчання та потребує відбудови. Постраждали також сусідні навчальні корпуси: зокрема, вибито вікна. Повний масштаб пошкоджень уточнюється, 
– повідомив міністр.

І додав, що університет розглядає можливість повністю перейти на дистанційне навчання до кінця цього тижня. Надалі організацію освітнього процесу визначатимуть з урахуванням доступних приміщень і безпечних локацій.

Наш пріоритет – безпека людей і забезпечення умов для продовження навчання. Студенти та працівники університету мають отримати необхідну підтримку. Росія продовжує цілеспрямовано атакувати заклади освіти, 
– наголосив посадовець. 

 Що відомо про атаку Росії на виші та наукові установи

  • 28 вересня російський дрон атакував будівлю НАН України. Вона розташована неподалік головного корпусу КНУ імені Тараса Шевченка.
  • 2 вересня ворожі дрони атакували навчальні корпуси Національного університету харчових технологій у Києві. Вони також розташовані неподалік КНУ.
  • У виші також днями перевіряли інформацію про недопуск до укриття студентів КНУ під час тривоги — вона не підтвердилася.

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