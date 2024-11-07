Міносвіти оновило Положення про атестацію педагогів

Міністерство освіти і науки України оновило Положення про атестацію педагогічних працівників. Документ розробили з метою удосконалення й осучаснення механізму оцінювання роботи вчителів та усунення законодавчих колізій.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Які зміни відбулися, читайте далі.

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Як оновили Положення про атестацію педагогів

Так, документ передбачає такі зміни:

Врегулювали питання присвоєння педагогічних звань і кваліфікаційних категорій учителям, які не мають вищої освіти.

Визначили, що за педагогами, які переходять на роботу в інші заклади освіти на ті ж посади або переривають свою роботу, зберігають педагогічні звання і кваліфікаційні категорії до наступної атестації.

Удосконалили порядок створення атестаційних комісій та визначили перелік суб'єктів, які їх можуть створювати. Зокрема, передбачили можливість створення атестаційних комісій приватними закладами освіти та/або їхніми засновниками.

Урегульовали присвоєння педагогічних звань "старший викладач", "старший учитель" і "старший вихователь". Їх присвоюють педагогам, яким за результатами попередньої атестації присвоєно (підтверджено) кваліфікаційну категорію не нижче ніж "спеціаліст другої категорії" (або встановлений відповідний тарифний розряд) та стаж роботи яких понад 3 роки.

Також унормували присвоєння таких педагогічних звань: "викладач-методист", "учитель-методист", "вихователь-методист", "педагог-організатор-методист", "практичний психолог – методист", "керівник гуртка – методист", "старший вожатий – методист". Їх присвоюють педагогам, які працюють на відповідних посадах та які за результатами попередньої атестації мають кваліфікаційну категорію не нижче ніж "спеціаліст вищої категорії" (або встановлено відповідний тарифний розряд), вищу освіту та стаж роботи понад 5 років.

Не тільки проходження курсів професійного розвитку, а й здобуття освіти в закладі вищої, фахової передвищої освіти наступні 5 років зараховуватимуть як підвищення кваліфікації.

Урегулювали питання атестації педагогічних працівників, які мають навантаження з кількох навчальних предметів.

Відтепер у разі викладання кількох навчальних предметів педагоги самостійно обирають послідовність підвищення кваліфікації в межах загального обсягу підвищення кваліфікації (150 годин або 30 кредитів ЄКТС).

Визначили, що атестаційні комісії І рівня можна створювати в закладах освіти і відокремлених структурних підрозділах, у яких є щонайменше 15 педагогічних працівників.

Після оформлення атестаційного листа про рішення комісії керівник закладу освіти має видати відповідний наказ, який є документом, що підтверджує присвоєння педагогічному працівникові кваліфікаційної категорії чи педагогічного звання.

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