Відповідний наказ оприлюднило Міністерство освіти і науки України, передає 24 Канал. У документі йдеться про категорії вчителів, які зможуть узяти участь у сертифікації, та їхню граничну кількість.

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Вчителів англійської долучать до сертифікації

У 2025 році пройти педагогічну сертифікацію зможуть 1500 вчителів початкових класів, а також по 1000 учителів української мови й літератури, математики, історії та громадянських дисциплін.

Також вперше до сертифікації зможуть долучитись 500 учителів англійської мови.

Реєстрація для участі в сертифікації триватиме з 23 грудня 2024 року до 9 січня 2025 року. Відбуватиметься у межах двох етапів.

Під час першого – з 23 грудня до 6 січня – педагоги реєструватимуться у межах граничної кількості, визначеної для кожної області.

Під час другого – з 7 до 9 січня – зареєструватись для проходження сертифікації охочі педагоги зможуть у межах загальної граничної кількості, визначеної наказом для кожної предметної категорії, якщо вона не буде вичерпана під час першого етапу.

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